mosonmagyaróvári kclicenckézilabdamksz
Sport

Elhárult minden akadály, indulhat az NB I-ben a Mosonmagyaróvár kézicsapata

24.hu
2026. 07. 28. 19:47
A Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabdacsapata másodfokon megkapta a klublicencet az NB I következő idényére a magyar szövetségtől (MKSZ).

Az MKSZ július 10-én közölte, hogy az élvonalban legutóbb nyolcadik óváriak első fokon nem kapták meg az indulási jogot.

Mint a klub honlapjának keddi beszámolójából kiderült, a fellebbezés során már minden szükséges dokumentumot benyújtottak, és maradéktalanul teljesítették a licencszabályzatban előírt feltételeket.

Csarnokgond, tartozás

A Magyar Kézilabda Szövetség július 10-én jelezte, hogy a mosonmagyaróváriak elsőfokon nem kapták meg a klublicencet.

Gáspár Botond elnök akkor közleményében azt írta, a mosonmagyaróvári UFM arénát üzemeltető Movaréna Kft. ügyvezetője felmondta a klubbal fennálló szerződését.

Ezt két hete Drescher Ottó, az MTE 1904 Csoport elnöke, a Movaréna Kft. ügyvezetője megerősítette, hozzátéve, a klub milliókkal tartozik.

A Kisalföld kérdésére Száraz Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a fellebbezésben több más játszóhelyet is megjelöltek, ám ezekről pontos tájékoztatást nem adott.

Siófok és Budaörs segített

Ugyanakkor a keddi közleményben a klub azt írta:

Külön is szeretnénk megköszönni a támogatást a Siófoki Kézilabda Clubnak, amely első kérésünkre segítségünkre sietett. Köszönet illeti a Moyra-Budaörs United Shipping csapatát is, és természetesen a Magyar Kézilabda Szövetséget is.

A kialakult helyzet megmutatta, hogy noha a pályán riválisok vagyunk, a sportéletben a bajtársiasság, a sportszerű támogatás példaértékű lehet. Mindenkinek hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit ebben a helyzetben irántunk tanúsítottak.”

Kapcsolódó
Pipy Wolfs (b) és Kukely Anna, a Mosonmagyaróvár játékosai a női kézilabda Európa-liga A csoportjának első fordulójában játszott Motherson Mosonmagyaróvári KC - Thüringer HC mérkőzés végén a mosonmagyaróvári UFM Arénában 2026. január 11-én. A mérkőzést Mosonmagyaróvár nyerte 36-34-re.
„Az MKC a licenckérelméhez valótlan tartalmú bérleti szerződést csatolt” – áll a bál Mosonmagyaróváron
A női kéziseknek jelenleg nincs csarnokuk, mert a bérleti díj nem fizetése miatt a szerződést felmondták. A felek egymásra mutogatnak.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Hiába az ETO a címvédő, a Fradi a favorit: az NB I-re is ráköszön a NER-telen valóság

Friss

Népszerű

Összes
Más emberek tartják a kormányinfót, de attól ez még ugyanaz az ország – hogy éli túl a politikai szatíra a NER bukását?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik