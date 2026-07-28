Elhárult minden akadály, indulhat az NB I-ben a Mosonmagyaróvár kézicsapata

Az MKSZ július 10-én közölte, hogy az élvonalban legutóbb nyolcadik óváriak első fokon nem kapták meg az indulási jogot.

Mint a klub honlapjának keddi beszámolójából kiderült, a fellebbezés során már minden szükséges dokumentumot benyújtottak, és maradéktalanul teljesítették a licencszabályzatban előírt feltételeket.

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Csarnokgond, tartozás

A Magyar Kézilabda Szövetség július 10-én jelezte, hogy a mosonmagyaróváriak elsőfokon nem kapták meg a klublicencet.

Gáspár Botond elnök akkor közleményében azt írta, a mosonmagyaróvári UFM arénát üzemeltető Movaréna Kft. ügyvezetője felmondta a klubbal fennálló szerződését.

Ezt két hete Drescher Ottó, az MTE 1904 Csoport elnöke, a Movaréna Kft. ügyvezetője megerősítette, hozzátéve, a klub milliókkal tartozik.

A Kisalföld kérdésére Száraz Zoltán sportigazgató elmondta, hogy a fellebbezésben több más játszóhelyet is megjelöltek, ám ezekről pontos tájékoztatást nem adott.

Siófok és Budaörs segített

Ugyanakkor a keddi közleményben a klub azt írta:

Külön is szeretnénk megköszönni a támogatást a Siófoki Kézilabda Clubnak, amely első kérésünkre segítségünkre sietett. Köszönet illeti a Moyra-Budaörs United Shipping csapatát is, és természetesen a Magyar Kézilabda Szövetséget is.

A kialakult helyzet megmutatta, hogy noha a pályán riválisok vagyunk, a sportéletben a bajtársiasság, a sportszerű támogatás példaértékű lehet. Mindenkinek hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit ebben a helyzetben irántunk tanúsítottak.”