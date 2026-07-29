Eltűnt egy 81 éves német férfi Tapolcánál

Eltűnt egy 81 éves német állampolgárságú férfi Tapolca közelében. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Martin Hofer kedd délután három óra körül távozott ismeretlen helyre a Lesenceistvánd külterületén található otthonából.

Az eltűnt férfi nem beszél magyarul, és térben és időben is nehezen tájékozódik. Az eltűnésekor sötétkék kabátot, világoskék farmernadrágot és barna papucsot viselt.

A Tapolcai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy eltűnése körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen a Tapolcai Rendőrkapitányságon személyesen (Tapolca, Ady Endre utca 2.), vagy hívja a 06/30-227-3744-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.