Többször is megerőszakolt egy értelmi sérült fiatal nőt, kiengedték a letartóztatásból, nem jelent meg a tárgyalásokon

Nem jelent meg a tárgyalásokon az az 55 éves férfi, akit azzal vádolnak, hogy három évvel ezelőtt többször is megerőszakolt egy értelmi sérült nőt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint H. János Károly több esetben követett el szexuális erőszakot egy értelmi sérült fiatal nővel szemben.

A férfi öngyilkossággal fenyegetőzve vette rá arra a nőt többször is, hogy felmenjen a lakására, majd ott több alkalommal is megerőszakolta az akaratnyilvánításra képtelen nőt. Az ügyészség akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat H. János Károly ellen. A férfi egy ideig letartóztatásban volt, majd bűnügyi felügyeletbe került.

Elfogatóparancs

A férfi, miután már szabadlábon védekezett, egy idő után nem jelent meg a bírósági tárgyalásokon. Ezért a Pesti Központi Kerületi Bíróság június 5-én elfogatóparancsot adott ki ellene.

A KR NNI Célkörözési Osztálya a gyermekek ellen elkövetett, valamint szexuális erőszakot megvalósított cselekmények miatt körözöttek felkutatását kiemelt feladatként kezeli. Ennek érdekében az egység rendszeresen monitorozza a körözéseket. Így került a fejvadászok látókörébe június 30-án a H. János Károly ellen kiadott elfogatóparancs, majd azonnal a felkutatásába kezdtek.

Elfogás

Kiderült, hogy a férfi egy budapesti hostelben húzta meg magát. H. János Károlyt két héttel ezelőtt fogták el. A férfi meg sem lepődött azon, hogy rendőrök ébresztették, mert tudta, hogy körözik. A vádlottat letartóztatták az előállítása után.

A KR NNI Célkörözési Osztálya egy év alatt 12, gyermekekkel szembeni bűncselekményt, illetve szexuális erőszakot elkövetett körözött, társadalomra kiemelten veszélyes személyt fogott el. Ezek között volt Magyarország területén, illetve partnerein keresztül más európai országokban elfogott célszemély is.

Néhány nappal ezelőtt egy huszonéves túrázó lányt erőszakoltak meg a Bakonyban.