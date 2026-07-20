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Messi a vb-arany után a torna legjobb játékosának járó díjról is lemaradt

foci vb 2026 legjobb játékos rodri lionel messi
Paul ELLIS / AFP
24.hu
2026. 07. 20. 01:15
foci vb 2026 legjobb játékos rodri lionel messi
Paul ELLIS / AFP
Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya, Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának járó Aranylabdát a vasárnapi döntő után.

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

Sokan most is Messit várták a befutónak, hiszen a döntőbe 8 gólt szerezve és 4 gólpasszt kiosztva tolta be az argentin csapatot, de a spanyolok ellen nem sok momentuma volt. A díjátadó után az argentin szurkolók így is Messit éltették, aki nem bírta visszatartani a könnyeit.

A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel a nyolc meccsen mindössze egy gólt kapó Unai Simón lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos.

Mbappé a vébék első kétszeres gólkirálya

A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki. Ezzel a franciák klasszisa, aki 22 góljával a vb-történet legeredményesebb játékosának számít, egyedüliként mondhatja magát kétszeres vb-gólkirálynak, ráadásul az előző idényben a Bajnokok Ligájában és a spanyol bajnokságban is ő jegyezte a legtöbb találatot.

A vasárnapi döntőben a spanyol válogatott hosszabbításban győzte le 1-0-ra a legutóbb aranyérmes argentin együttest.

A világbajnokság különdíjasai:

A torna legjobb játékosa (Aranylabda): Rodri (spanyol)
A torna gólkirálya (Aranycipő): Kylian Mbappé (francia) 10 gól
A torna legjobb kapusa (Aranykesztyű): Unai Simon (spanyol)
A torna legjobb fiatal játékosa: Pau Cubarsí (spanyol)

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