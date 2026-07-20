Messi a vb-arany után a torna legjobb játékosának járó díjról is lemaradt

Az előző, katari vb-n szintén a győztes válogatott kapitánya, az argentin Lionel Messi kapta a torna legjobbjának járó díjat, azt megelőzően viszont utoljára 1994-ben a brazil Romário érdemelte ki világbajnokként az elismerést.

Sokan most is Messit várták a befutónak, hiszen a döntőbe 8 gólt szerezve és 4 gólpasszt kiosztva tolta be az argentin csapatot, de a spanyolok ellen nem sok momentuma volt. A díjátadó után az argentin szurkolók így is Messit éltették, aki nem bírta visszatartani a könnyeit.

Leo Messi got emotional watching the Argentine crowd stay and sing for the team despite their loss in the World Cup Final 🥺 pic.twitter.com/KTNxBcrBUJ — B/R Football (@brfootball) July 19, 2026

A világbajnok spanyolok így három egyéni elismerést is bezsebeltek, mivel a nyolc meccsen mindössze egy gólt kapó Unai Simón lett a legjobb kapus, míg Pau Cubarsí a legjobb fiatal játékos.

Mbappé a vébék első kétszeres gólkirálya

A gólkirályi címért járó Aranycipőt a végül negyedikként zárt francia csapatból a bronzmérkőzésen duplázó Kylian Mbappé érdemelte ki. Ezzel a franciák klasszisa, aki 22 góljával a vb-történet legeredményesebb játékosának számít, egyedüliként mondhatja magát kétszeres vb-gólkirálynak, ráadásul az előző idényben a Bajnokok Ligájában és a spanyol bajnokságban is ő jegyezte a legtöbb találatot.

🚨💣 KYLIAN MBAPPÉ IN 2025/26: 🏆 WORLD CUP TOP SCORER

🏆 CHAMPIONS LEAGUE TOP SCORER

🏆 LA LIGA TOP SCORER UNREAL 🤯 pic.twitter.com/h6lkmc8OM8 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 19, 2026

A vasárnapi döntőben a spanyol válogatott hosszabbításban győzte le 1-0-ra a legutóbb aranyérmes argentin együttest.