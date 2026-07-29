Egyik olvasónk Németországból rendelt terméket Szegedre, amely az általa elküldött küldeménynapló szerint július 6-án érkezett be az országba, és már július 13-a óta Szegeden van, neki azonban azóta sem kézbesítették ki (nem történt kézbesítési kísérlet sem). Amikor személyesen rákérdezett a postán, múlt szerdát ígértek neki, azonban a küldemény azóta sem érkezett meg. Írásbeli panaszt is tett – mire a Magyar Posta ügyfélszolgálata a következő magyarázatot adta:

A küldeménye belföldi továbbításkor és postahelyi érkeztetésekor informatikai jellegű hibaüzenet keletkezett, ezért az nem kézbesíthető.

Kíváncsiak voltunk rá, hogy mit jelent ez a válasz, illetve miért és hogyan akadályozza meg egy küldemény kézbesítését egy informatikai hibaüzenet, továbbá vajon több küldemény is áll-e ilyen hibaüzenet miatt.

A Magyar Posta a 24.hu megkeresésére reagálva azt írta: