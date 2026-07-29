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Gazdaság

Nyári rekordforgalom lassítja a postai csomagkézbesítést, de informatikai hiba is előfordult

Balázs Attila / MTI
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 07. 29. 14:30
Balázs Attila / MTI
Hetek óta vár egy Németországból megrendelt csomagra egy szegedi olvasónk, pedig a küldemény nyomkövetése szerint már július közepe óta a városban van. A Magyar Posta megkeresésünkre elismerte, hogy egy adathiány miatt nem tudták kézbesíteni a csomagot. Mint kiderült, kiugró a nyári csomagforgalom, amely átmeneti késéseket okoz.

Egyik olvasónk Németországból rendelt terméket Szegedre, amely az általa elküldött küldeménynapló szerint július 6-án érkezett be az országba, és már július 13-a óta Szegeden van, neki azonban azóta sem kézbesítették ki (nem történt kézbesítési kísérlet sem). Amikor személyesen rákérdezett a postán, múlt szerdát ígértek neki, azonban a küldemény azóta sem érkezett meg. Írásbeli panaszt is tett – mire a Magyar Posta ügyfélszolgálata a következő magyarázatot adta:

A küldeménye belföldi továbbításkor és postahelyi érkeztetésekor informatikai jellegű hibaüzenet keletkezett, ezért az nem kézbesíthető.

Kíváncsiak voltunk rá, hogy mit jelent ez a válasz, illetve miért és hogyan akadályozza meg egy küldemény kézbesítését egy informatikai hibaüzenet, továbbá vajon több küldemény is áll-e ilyen hibaüzenet miatt.

A Magyar Posta a 24.hu megkeresésére reagálva azt írta:

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