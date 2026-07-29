filmtvglen hansard
Kultúra

Motorbalesetben meghalt az Oscar-díjas dalszerző, Glen Hansard

Robin Pope / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 29. 14:10
Robin Pope / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ötvenhat éves volt.

Ötvenhat éves korában meghalt Glen Hansard ír zenész, a The Frames zenekar frontembere, aki 2007-ben Oscar-díjat kapott az Egyszer című film betétdaláért.

A BBC szerint a zenész motorbiciklivel szenvedett balesetet Dublin egyik külvárosában. A balesetben egy jármű volt érintett, és jelenleg szemtanúk jelentkezését várják, hogy kivizsgálhassák, mi történt pontosan.

Hansard 1970-ben született Dublinban, ahol később utcazenész lett. 1990-ben megalapította a The Framest, az írek egyik meghatározó rockzenekarát. A zenélés mellett színészkedett is: szerepelt többek közt a BAFTA-díjas The Commitments című vígjátékban. Ő volt a főszereplője a 2007-ben bemutatott Egyszer című filmnek is, amelynek ő szerezte a zenéjét – ez utóbbiért, a Falling Slowly című dalért szereplőtársával, alkotótársával és akkori élettársával, Markéta Irglovával átvehették a legjobb eredeti betétdalnak járó Oscart. Tagja volt a The Swell Season nevű duónak, amellyel 2016-ban a legjobb folkalbum díjára jelölték a Grammyn.

Hansard karrierje során olyan zenészekkel lépett fel, mint Eddie Vedder, Ed Sheeran vagy Bruce Springsteen. Egy hároméves kisfiút hagyott hátra.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a mentelmi bizottság
Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Szent Rókus Egészségközpontnál
Bukósisakban is eszméletét vesztette egy tinédzser a Veszprém megyei rollerbalesetben
Gajdos László rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben
„Negyvenkilenc éve foglalkozom hajózással, ilyet még nem láttam” – súlyos gondokat okoz a Duna történelmi mélypontja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik