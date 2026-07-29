paksi atomerőműdunavízállásgajdos lászló
Belföld

Gajdos: A vízügy készenlétben áll, hogy legyen hűtővíz a paksi atomerőműben

Horváth Júlia / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 29. 14:18
Horváth Júlia / 24.hu
A Duna vízszintje extrém alacsony, egyelőre nem kell szivattyúzni, de megoldják, ha kelleni fog.

A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását – közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat: készenlétbe állítottak négy szivattyús úszóművet és két úszódarut a Duna paksi szakaszán.

Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember 0-24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon – tette hozzá.

A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára!

– zárta bejegyzését a politikus.

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