Sorsoltak az NB I-ben, így kezdődik a 2026-2027-es szezon

Az MLSZ a honlapján emlékeztet, hogy az először 1901-ben kiírt NB I-es bajnokság 125. szezonja kezdődik július utolsó hétvégéjén.

A címvédő a győri ETO FC, amely az előző szezonban az utolsó fordulóig kiélezett küzdelemben előzte meg a sorozatban nyert hét aranyérem után ezüstöt szerző, de a MOL Magyar Kupát elhódító Ferencvárost. A harmadik helyen a Paksi FC végzett. Az idény végén a Diósgyőr és a Kazincbarcika búcsúzott az élvonaltól, míg az NB II-ből a Vasas és a Honvéd jutott fel.

A 2026–2027-es szezon első két fordulójának programját a nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok menetrendjét is figyelembe véve készítette el az MLSZ versenybizottsága.

A bajnokság első mérkőzését, a Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC találkozót július 24-én, pénteken rendezik, ezt szombaton egy, vasárnap három összecsapás követi, hogy aztán hétfőn az MTK-Zalaegerszeg meccsel záruljon az első kör.