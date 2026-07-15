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Sorsoltak az NB I-ben, így kezdődik a 2026-2027-es szezon

Fran Manzanara, a Debrecen (b) és Vitális Milán, az ETO játékosa a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án. Debreceni VSC-ETO FC 1-1.
Czeglédi Zsolt / MTI
24.hu
2026. 07. 15. 20:42
Fran Manzanara, a Debrecen (b) és Vitális Milán, az ETO játékosa a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án. Debreceni VSC-ETO FC 1-1.
Czeglédi Zsolt / MTI
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette az NB I 1. és 2. fordulójának programját, ez alapján a 2026–2027-es idény jövő pénteken, Nyíregyházán kezdődik.

Az MLSZ a honlapján emlékeztet, hogy az először 1901-ben kiírt NB I-es bajnokság 125. szezonja kezdődik július utolsó hétvégéjén.

A címvédő a győri ETO FC, amely az előző szezonban az utolsó fordulóig kiélezett küzdelemben előzte meg a sorozatban nyert hét aranyérem után ezüstöt szerző, de a MOL Magyar Kupát elhódító Ferencvárost. A harmadik helyen a Paksi FC végzett. Az idény végén a Diósgyőr és a Kazincbarcika búcsúzott az élvonaltól, míg az NB II-ből a Vasas és a Honvéd jutott fel.

A 2026–2027-es szezon első két fordulójának programját a nemzetközi kupasorozatokban szereplő csapatok menetrendjét is figyelembe véve készítette el az MLSZ versenybizottsága.

A bajnokság első mérkőzését, a Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC találkozót július 24-én, pénteken rendezik, ezt szombaton egy, vasárnap három összecsapás követi, hogy aztán hétfőn az MTK-Zalaegerszeg meccsel záruljon az első kör.

Az első két forduló programja

1. forduló:
július 24., péntek:
Nyíregyháza Spartacus FC – Újpest FC 20.00

 

július 25., szombat:
Kisvárda Master Good – Kispest-Honvéd FC 19.30

 

július 26., vasárnap:
Vasas FC – ETO FC 15.45
DVSC – Puskás Akadémia FC 18.00
Paksi FC – Ferencvárosi TC 20.00

 

július 27., hétfő:
MTK Budapest – ZTE FC 19.30

 

2. forduló:
július 31., péntek:
Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 20.00

 

augusztus 1., szombat:
Kispest-Honvéd FC – MTK Budapest 19.30

 

augusztus 2., vasárnap:
Újpest FC – DVSC 15.45
ETO FC – Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
Ferencvárosi TC – Vasas FC 20.15

 

augusztus 3., hétfő:
ZTE FC – Paksi FC 18.30

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