Tízmillió dollárt várnak „Isten keze” labdájáért

„Ez a labda volt a leghíresebb botrányhőse és a futballtörténet legünnepeltebb zseniális húzása” – írta a dallasi székhelyű amerikai Heritage Auctions aukciósház, amely több mint 10 millió dolláros licitösszegre számít.

Hogy miért híres a labda? Nos, az 1986. június 22-én, a mexikóvárosi Aztecában lejátszott Argentína–Anglia világbajnoki negyeddöntő 51. percében az argentinok nem akármilyen góllal szereztek vezetést.

Diego Maradona megindult az ellenfél térfelének közepéről, két angol faképnél hagyott, a 16-os előterében jobbra passzolt, de Jorge Valdano lábáról elperdült a labda. Steve Hodge fel akart szabadítani, de csak a levegőbe rúgta fel a labdát, és ugyan Peter Shilton kapus kiindult, az akciót követő Maradona vele együtt felugrott, a labda pedig az üres kapuban kötött ki.

A rossz minőségű tévéfelvételeken látszik, hogy a klasszis a bal kezével előzte meg a kapust, és ugyan az angolok már akkor hevesen tiltakoztak, a tunéziai Ali Bin Nasszer bíró – látva, hogy bolgár asszisztense nem jelzett – megadta a gólt.

Évekig a játékvezető őrizte

A licitálási folyamat július 31-én kezdődik, maga az aukció pedig augusztus 21. és 23. között zajlik. A kezdő licit 2,5 millió dollár (2,19 millió euró).

A labdát 2022-ben Londonban árverezték el 2,3 millió eurónak megfelelő összegért. A labda korábban évtizedekig a már említett bíró, Ali Bin Nasszer birtokában volt.

A játékvezető állítólag megerősítette a labda hitelességét, kijelentve, hogy a mérkőzésen nem használtak másikat. Később független szakértők is megerősítették, hogy ezzel a labdával szerezte Maradona az „Isten keze” néven elhíresült gólt, majd szerzett még egy újabb legendás találatot egy félpályás szólót követően – így nyert Argentína végül 2-1-re.