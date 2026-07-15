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Tízmillió dollárt várnak „Isten keze” labdájáért

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his 'Hand of God' goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images)
Allsport / Getty Images
A jelenet, amit mindenki ismer
24.hu
2026. 07. 15. 19:53
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his 'Hand of God' goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images)
Allsport / Getty Images
A jelenet, amit mindenki ismer
Árverésre bocsátják azt a labdát, amellyel Diego Armando Maradona 1986-ban történelmet írt.

„Ez a labda volt a leghíresebb botrányhőse és a futballtörténet legünnepeltebb zseniális húzása” – írta a dallasi székhelyű amerikai Heritage Auctions aukciósház, amely több mint 10 millió dolláros licitösszegre számít.

Hogy miért híres a labda? Nos, az 1986. június 22-én, a mexikóvárosi Aztecában lejátszott Argentína–Anglia világbajnoki negyeddöntő 51. percében az argentinok nem akármilyen góllal szereztek vezetést.

Diego Maradona megindult az ellenfél térfelének közepéről, két angol faképnél hagyott, a 16-os előterében jobbra passzolt, de Jorge Valdano lábáról elperdült a labda. Steve Hodge fel akart szabadítani, de csak a levegőbe rúgta fel a labdát, és ugyan Peter Shilton kapus kiindult, az akciót követő Maradona vele együtt felugrott, a labda pedig az üres kapuban kötött ki.

A rossz minőségű tévéfelvételeken látszik, hogy a klasszis a bal kezével előzte meg a kapust, és ugyan az angolok már akkor hevesen tiltakoztak, a tunéziai Ali Bin Nasszer bíró – látva, hogy bolgár asszisztense nem jelzett – megadta a gólt.

Évekig a játékvezető őrizte

A licitálási folyamat július 31-én kezdődik, maga az aukció pedig augusztus 21. és 23. között zajlik. A kezdő licit 2,5 millió dollár (2,19 millió euró).

A labdát 2022-ben Londonban árverezték el 2,3 millió eurónak megfelelő összegért. A labda korábban évtizedekig a már említett bíró, Ali Bin Nasszer birtokában volt.

A játékvezető állítólag megerősítette a labda hitelességét, kijelentve, hogy a mérkőzésen nem használtak másikat. Később független szakértők is megerősítették, hogy ezzel a labdával szerezte Maradona az „Isten keze” néven elhíresült gólt, majd szerzett még egy újabb legendás találatot egy félpályás szólót követően – így nyert Argentína végül 2-1-re.

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