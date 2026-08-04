Belföld

„Amit odabent láttam, döbbenetes volt, mindennek a legalja” – forrnak az indulatok a kertvárosban működő tömegszállás miatt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp László Tamás
admin Varga Jennifer
2026. 08. 04. 05:57
Varga Jennifer / 24.hu

„Amit odabent láttam, döbbenetes volt, mindennek a legalja” – forrnak az indulatok a kertvárosban működő tömegszállás miatt

admin Papp László Tamás
admin Varga Jennifer
2026. 08. 04. 05:57
Középosztályi miliőben, Győr kertvárosi részében működik – az önkormányzat szerint jogsértő módon – egy szálláshely, ahol az üzemeltető szerint 30 ember lakik, ám a szomszédok a duplájára teszik az ott élők számát. A környéken élők petíciót írtak, mert szerintük a tömegszállás az epicentruma a rendszeres csendháborításoknak, a drogproblémáknak, a terjedő bűznek és a megszaporodott lopásoknak. A ház tulajdonosa szerint azonban nem lehet a környéken történt összes bűncselekményt az ott lakók nyakába varrni. Úgy látják, hogy előítélet is szerepet játszik a lakók megítélésében, és olyanok bérelnek szobát, akik – bár rászorulnának – nem kapnak szociális bérlakást.

Évek óta borzolja a kedélyeket Győr családi házas, kertvárosi negyedében, Révfaluban, a Zólyom utca 26. szám alatt lévő, az önkormányzat vizsgálata szerint engedély nélkül működtetett, 25 szobás szálláshely.

Az önkormányzat közleménye szerint 2024 márciusában érkezett hozzájuk először lakossági bejelentés. 2025 januárjában a megyeszékhely jegyzője

az illegális szálláshely-szolgáltatást azonnali hatállyal megtiltotta, valamint figyelmeztetésben részesítette a tulajdonost,

akinek fellebbezését a megyei kormányhivatal elutasította, így a tiltó döntés véglegessé vált. Ezt követően az ingatlan üzemeltetését egy olyan cég – a SchiMa Ingatlan-Marketing Kft. – vette át, amelynek ügyvezetője, illetve egyetlen tulajdonosa maga a háztulajdonos: Schiech Martin. A változás miatt viszont egy új eljárást kellett lefolytatni.

Ennek során megállapították, hogy a tulajdonos

engedély nélkül olyan belső átalakításokat végzett, amelyek következtében a családi házas övezetben található épületek tömeges bérbeadásra alkalmas, több lakóegységből álló épületekké alakultak.

A polgármester kötelezte a tulajdonost, hogy 60 napon belül „szüntesse meg az egyes kialakított lakóegységek önálló bérbeadását, továbbá saját költségén hat hónapon belül alakítsa vissza az ingatlanokat oly módon, hogy épületenként legfeljebb egy önálló lakóegység maradjon.”

Riport Győrben, ahol a Zólyom utca 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügyeknek jártunk utána.
Riport Győrben, ahol a Zólyom utca 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügyeknek jártunk utána.
Riport Győrben, ahol a Zólyom utca 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügyeknek jártunk utána.
Riport Győrben, ahol a Zólyom utca 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos ügyeknek jártunk utána.
6 fotó

A tulajdonos ismét fellebbezett, ezt a győri közgyűlés – a városvezetői döntést helybenhagyva – 2026. május 28-án elutasította. Ám a jogi csata tovább folyik, ugyanis a tulajdonos július 8-án keresetet nyújtott be a Győri Törvényszékhez, és azonnali jogvédelmet kért. Az önkormányzat ennek elutasítását indítványozta ugyan, de

az eljárás így nem zárult le.

A 24.hu a helyszínen kereste meg az érintetteket, kérdéseket tett fel az önkormányzatnak, írásban a tulajdonosnak, valamint a rendőrségnek, ugyanis „a területen fokozott ellenőrzéseket és razziákat hajtanak végre, amelyek eredményeként két személlyel szemben eljárás indult.”

A szomszéd szerint az új tulajdonos megjelenése óta súlyosbodott a helyzet

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Belföld
bűnözésdrogproblémákgyőrgyőri önkormányzat
Magyar Péter: Paks kiesése 50 milliárdos kárhoz vezet, a fideszesek ne dezinformáljanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik