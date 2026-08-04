„Amit odabent láttam, döbbenetes volt, mindennek a legalja” – forrnak az indulatok a kertvárosban működő tömegszállás miatt

Évek óta borzolja a kedélyeket Győr családi házas, kertvárosi negyedében, Révfaluban, a Zólyom utca 26. szám alatt lévő, az önkormányzat vizsgálata szerint engedély nélkül működtetett, 25 szobás szálláshely.

Az önkormányzat közleménye szerint 2024 márciusában érkezett hozzájuk először lakossági bejelentés. 2025 januárjában a megyeszékhely jegyzője

az illegális szálláshely-szolgáltatást azonnali hatállyal megtiltotta, valamint figyelmeztetésben részesítette a tulajdonost,

akinek fellebbezését a megyei kormányhivatal elutasította, így a tiltó döntés véglegessé vált. Ezt követően az ingatlan üzemeltetését egy olyan cég – a SchiMa Ingatlan-Marketing Kft. – vette át, amelynek ügyvezetője, illetve egyetlen tulajdonosa maga a háztulajdonos: Schiech Martin. A változás miatt viszont egy új eljárást kellett lefolytatni.

Ennek során megállapították, hogy a tulajdonos

engedély nélkül olyan belső átalakításokat végzett, amelyek következtében a családi házas övezetben található épületek tömeges bérbeadásra alkalmas, több lakóegységből álló épületekké alakultak.

A polgármester kötelezte a tulajdonost, hogy 60 napon belül „szüntesse meg az egyes kialakított lakóegységek önálló bérbeadását, továbbá saját költségén hat hónapon belül alakítsa vissza az ingatlanokat oly módon, hogy épületenként legfeljebb egy önálló lakóegység maradjon.”

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A tulajdonos ismét fellebbezett, ezt a győri közgyűlés – a városvezetői döntést helybenhagyva – 2026. május 28-án elutasította. Ám a jogi csata tovább folyik, ugyanis a tulajdonos július 8-án keresetet nyújtott be a Győri Törvényszékhez, és azonnali jogvédelmet kért. Az önkormányzat ennek elutasítását indítványozta ugyan, de

az eljárás így nem zárult le.

A 24.hu a helyszínen kereste meg az érintetteket, kérdéseket tett fel az önkormányzatnak, írásban a tulajdonosnak, valamint a rendőrségnek, ugyanis „a területen fokozott ellenőrzéseket és razziákat hajtanak végre, amelyek eredményeként két személlyel szemben eljárás indult.”

A szomszéd szerint az új tulajdonos megjelenése óta súlyosbodott a helyzet