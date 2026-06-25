Legalább 2,5 millió dollárt ér a labda, amit Diego Maradona kézzel ütött az angolok kapujába

Az 1986. június 22-én, a mexikóvárosi Azték Stadionban rendezett találkozó 51. percében ütötte be kézzel a labdát az argentinok klasszisa, ami így Peter Shilton felett a kapuba hullott. Az Isten keze becenévre hallgató gólhoz kapcsolódó labda árverésének kikiáltási ára 2,5 millió dollár.

Mike Provenzale, az aukciósház szakértője elmondta: nincsenek közvetlen összehasonlítási alapok arra vonatkozóan, mekkora összeget érhet majd a labda az árverésen, hiszen ez valóban egyedülálló, megismételhetetlen darab, és vitathatatlanul az egyik legjelentősebb létező futball-relikvia.