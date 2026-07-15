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Franciaországba szerződött a magyar válogatott futballista

24.hu
2026. 07. 15. 18:46
A kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne csapatában folytatja a pályafutását.

A belső védőként és középső középpályásként is bevethető játékos tavaly február óta a svéd élvonalban szereplő AIK Solna légiósa volt. Az előző – Svédországban tavaszi, őszi rendszerben zajló – bajnokságban a hetedik helyen végzett a csapatával úgy, hogy 28 bajnokin lépett pályára, két gólt szerzett és két gólpasszt adott.

A jelenlegi idényben az AIK a nyolcadik helyen áll, a magyar futballista mind a 12 fordulóban játszott.

Csongvait 2027. december 31-ig szerződés kötötte a svéd klubhoz, vagyis a franciák a hírek szerint jelentős átigazolási díjat – egymillió euró körüli összeget – fizettek érte.

Fantasztikus lehetőség számomra, hogy csatlakozhatok ehhez a hihetetlen történelemmel rendelkező klubhoz. Izgatott vagyok, hogy a lehető leggyorsabban beilleszkedjek a csapatba és a bajnokságba egyaránt

– nyilatkozta Csongvai a klub honlapján a négyéves szerződés aláírását követően.

A tízszeres francia bajnok Saint-Étienne tavaly tavasszal kiesett az élvonalból, az előző idényben viszont bronzérmes volt a másodosztályban, osztályozót játszott a feljutásért, a Rodez elleni gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel még továbbjutott, de az élvonalba jutásról döntő Nice elleni párharcot elveszítette.

A francia másodosztályban augusztus második hétvégéjén kezdődik a küzdelem, a Saint-Étienne idegenben, a Sochaux ellen kezd.

(MTI)

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