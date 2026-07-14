A spanyol válogatott meghökkentően simán verte Franciaországot

A kezdeti bizonytalanságok után Lucas Digne hibáját követően Mikel Oyarzabal büntetőjével kerültek előnybe a spanyolok, innentől pedig óriási magabiztossággal játszottak. Térfélcsere után teljesen irányítása alatt tartotta a mérkőzést, Pedro Porro villanásával magabiztossá vált az előny is. A franciák a hajráig kaput sem találtak, esélyük sem volt megnyerni a meccset.