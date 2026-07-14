A kezdeti bizonytalanságok után Lucas Digne hibáját követően Mikel Oyarzabal büntetőjével kerültek előnybe a spanyolok, innentől pedig óriási magabiztossággal játszottak. Térfélcsere után teljesen irányítása alatt tartotta a mérkőzést, Pedro Porro villanásával magabiztossá vált az előny is. A franciák a hajráig kaput sem találtak, esélyük sem volt megnyerni a meccset.
A következő élő közvetítés része A spanyol válogatott olyan magabiztosan vonult döntőbe, hogy szurkolói olléztak a franciák ellen
A spanyol válogatott meghökkentően simán verte Franciaországot
Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images
A spanyolok ünneplése.
Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images
A spanyolok ünneplése.
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