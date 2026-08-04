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Belföld

Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 08. 04. 07:02
GETTY IMAGES

2026. augusztus 4., kedd

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 14-es villamos Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
  • 12-es villamos nem közlekedik. A 12A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. A 14-es pótlóbusz igénybevételét is ajánljuk.

Mai időjárás:

  • Nagyrészt derült, napos idő várható legfeljebb kevés gomolyfelhővel.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
  • Késő estére 25 és 34 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Dominika

Deviza középárfolyam:

  • EUR 363,58
  • USD 315,53
  • CHF 390,02
  • GBP 424,55

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