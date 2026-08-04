Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. augusztus 4., kedd
Friss hírek
- Magyar Péter megnyugtató hírekkel jelentkezett, de felszólította Mészárost, hogy ő is spóroljon az energiával.
- Mészáros cégének kommunikációs embere lesz az M1 Híradó főszerkesztője. Hajdú Gábor korábban az Echo TV-nél is dolgozott.
- A zuglói képviselőtestület volt a bot a NER-milliárdos Balázs Attila 300 milliárdos üzletének küllői között. A Bayer Constructnak nem sikerült megszüntetni a kerület elővásárlási jogát az ingatlanaira.
- Megszűnik a Mandiner nyomtatott hetilapja. A múlt heti volt az utolsó szám.
- Vádat emeltek Ráduly István Kovászna megyei prefektus ellen villanyszerelési munkák miatt. A román korrupcióellenes ügyészség korábban házkutatásokat is tartott az ügyben.
- Szétzilálta a paksi védelmet, nagy győzelmet aratott a ZTE a labdarúgó NB I-ben.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 14-es villamos Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
- A 12-es villamos nem közlekedik. A 12A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. A 14-es pótlóbusz igénybevételét is ajánljuk.
Mai időjárás:
- Nagyrészt derült, napos idő várható legfeljebb kevés gomolyfelhővel.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
- Késő estére 25 és 34 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Dominika
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