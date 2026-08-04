Teherhajót ért ismeretlen eredetű találat a Hormuzi-szorosban – adta hírül az MTI a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának hétfői közlése nyomán.

Omán partvidékéhez közel történt az incidens

A szervezet tájékoztatása szerint az incidens az ománi Haszab városától északkeletre, mintegy 37 kilométerre történt.

A hatóságok vizsgálják az ügyet, károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Irán azt követeli, hogy csak az ország partovonala mentén található útvonalat használják a Hormuzi-szoroson keresztülhaladó hajók, mert szerintük csak az biztonságos. A szoroson történő hajózás körüli vita az Egyesült Államok és Irán között a február óta egyre súlyosbodó konfliktus egyik gyújtópontjává vált.

Trump egyelőre nem támad

Tegnap hírt adtunk róla, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a második világháború óta nem látott csapással fenyegette meg Iránt, amitől elmondása szerint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Irán kérése miatt végül elállt. Hétfőn ehelyett egyeztetések kezdődhettek az országok között, ám ezek eredményeiről még nem érkezett hír.

Az iráni partvidék egészére július közepén ismét elrendelt amerikai haditengerészeti blokád vasárnap is érvényben maradt. A térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság közlése szerint eddig 35 hajót fordítottak vissza, mert megpróbálták megsérteni a zárlatot.