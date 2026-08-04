Kvíz: Bajos csajok, Superbad, Juno – felismered a 2000-es évek tinifilmjeit egy képkockáról?

Fájó szívvel, de kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy most már a 2000-es éveket is körüllengi a nosztalgia – pedig még olyan, mintha csak tegnap lett volna. Ez az évtized viszont jó néhány ikonikus tinifilmmel megörvendeztetett minket, amik az idő próbáját is kiállták, és a mai napig emlegetjük őket.

Hányat ismernél fel közülük, ha csak egy képkockát látsz belőlük? Teszteld le ezzel a 10 feladvánnyal!

Ha más 2000-es évek témájú kvízek is érdekelnek, töltsd ki a 2000-es évek vígjátékairól készült tesztet is.