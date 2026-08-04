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Élet-Stílus

Kvíz: Bajos csajok, Superbad, Juno – felismered a 2000-es évek tinifilmjeit egy képkockáról?

Paramount Pictures / MG Films / Collection ChristopheL via AFP
Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, és Amanda Seyfried a Bajos csajok című filmben
admin Ács Anna Mária
2026. 08. 04. 05:30
Paramount Pictures / MG Films / Collection ChristopheL via AFP
Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, és Amanda Seyfried a Bajos csajok című filmben
Itt az idő egy kis nosztalgiára!

Fájó szívvel, de kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy most már a 2000-es éveket is körüllengi a nosztalgia – pedig még olyan, mintha csak tegnap lett volna. Ez az évtized viszont jó néhány ikonikus tinifilmmel megörvendeztetett minket, amik az idő próbáját is kiállták, és a mai napig emlegetjük őket.

Hányat ismernél fel közülük, ha csak egy képkockát látsz belőlük? Teszteld le ezzel a 10 feladvánnyal!

Ha más 2000-es évek témájú kvízek is érdekelnek, töltsd ki a 2000-es évek vígjátékairól készült tesztet is.

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