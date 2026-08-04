Barcelona közelében fogták el a „svéd Pablo Escobar” emberét

A spanyol rendőrség Barcelona közelében elfogta Svédország egyik legkeresettebb, erőszakos bűncselekményekkel vádolt bűnözőjét, közölték a hatóságok hétfőn.

A férfit két napja vették őrizetbe a Barcelonától mintegy 30 kilométerre fekvő Sitges tengerparti városában, több napos megfigyelés után.

Az MTI szerint a férfit a svéd hatóságok régóta körözték, és mintegy 20 erőszakos bűncselekménnyel, köztük gyilkosságokkal vádolják. Emellett fiatalokat képzett ki gyilkosságok és szervezett támadások elkövetésére, és fegyverekkel látta el őket.

A spanyol és a svéd hatóságok 2025 júniusa óta nyomoztak a gyanúsított után. A spanyol belügyminisztérium közlése szerint a férfinak szoros kapcsolatai voltak egy hírhedt svéd bűnözővel, akit „Svédország Pablo Escobarjaként” emlegetnek, utalva a volt kolumbiai drogbáróra.