Bognár István a mázlis góljáról: Abszolút az volt a tervem, hogy a kapus beejti

Az MTK kétgólos hátrányból felállt ugyan, de a hajrában mégis újra vezetést szerzett a Honvéd, ezért kulcsfontosságúnak bizonyultak a ráadás percei. Ebben azonban rámosolygott a szerencse a kék-fehérekre, mert Bognár István gyengécske szabadrúgását nagyon látványosan védte be a kispestiek veterán kapusa, Tomás Tujvel. Ezzel alakult ki a 3-3-as végeredmény.

Abszolút ez volt a terv, hogy középre rúgom, és a kapus beejti

– poénkodott Bognár István az M4 Sportnak adott interjúban.

Bognár egyébként elismerte, hogy nem sikerült jól a szabadrúgása és szerencséje volt, amiért gól lett belőle, ugyanakkor azt is elmondta, hogy„a gólomnak ugyanakkora értéke van, mintha a pipába bombáztam volna.”

A Kispest ezzel az eredménnyel két döntetlennel áll az NB I-ben, az MTK viszont négy pontot gyűjtött már.