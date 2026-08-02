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Bognár István a mázlis góljáról: Abszolút az volt a tervem, hogy a kapus beejti

Bognár István gólöröme.
Hegedüs Róbert / MTI
Bognár István gólöröme.
24.hu
2026. 08. 02. 11:54
Bognár István gólöröme.
Hegedüs Róbert / MTI
Bognár István gólöröme.
Bognár István emlékezetes interjút adott a Kispest Honvéd elleni bajnokit követően.

Az MTK kétgólos hátrányból felállt ugyan, de a hajrában mégis újra vezetést szerzett a Honvéd, ezért kulcsfontosságúnak bizonyultak a ráadás percei. Ebben azonban rámosolygott a szerencse a kék-fehérekre, mert Bognár István gyengécske szabadrúgását nagyon látványosan védte be a kispestiek veterán kapusa, Tomás Tujvel. Ezzel alakult ki a 3-3-as végeredmény.

Abszolút ez volt a terv, hogy középre rúgom, és a kapus beejti

– poénkodott Bognár István az M4 Sportnak adott interjúban.

Bognár egyébként elismerte, hogy nem sikerült jól a szabadrúgása és szerencséje volt, amiért gól lett belőle, ugyanakkor azt is elmondta, hogy„a gólomnak ugyanakkora értéke van, mintha a pipába bombáztam volna.”

A Kispest ezzel az eredménnyel két döntetlennel áll az NB I-ben, az MTK viszont négy pontot gyűjtött már.

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