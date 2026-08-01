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Tudomány

Több melegrekord is megdőlt a fővárosban pénteken

Varga Jennifer / 24.hu
Hőség Budapesten, illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 08. 01. 09:36
Varga Jennifer / 24.hu
Hőség Budapesten, illusztráció.

Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is július 31-én pénteken – közölte a HugaroMet Zrt. Mint írták, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában, az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok.

Július 31-én, pénteken reggel 25,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet: ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson.

Ezt követően délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord.

Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellérthegy állomások voltak, az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel. Az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot is, amelyhez eddig csak Szerep nevéhez fűződött, 1917-ből.

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