Megcsáklyázták Infantino tervét, csalódottak lehetnek a Trump-kormányzat körei

„Meghallgatva a különböző nézőpontokat nyilvánvalóvá vált, hogy az elképzelésnek nincs meg a megfelelő támogatottsága, így nem fognak megvalósulni. A célunk mindig is az volt és a jövőben is az lesz, hogy egységben fejlődjünk. Ez az ajánlás most elbukott” – írta közleményében a sportvezető.

A jövőben az a szándékom, hogy a következő napokban és hetekben újra összehozzam az összes érdekelt felet a labdarúgás iránti közös érdek szellemében, azzal a céllal, hogy továbbra is mindenhol fejlesszük a labdarúgást, különösen azokban az országokban, amelyeknek leginkább szükségük van a támogatásunkra

– tette hozzá.

Statement attributable to the FIFA President The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Őrült terv?

A FIFA kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna.

A szervezet a tiltakozások ellenére pénteken még arról számot be, hogy az általuk tervezett konzultációs folyamatot megzavarták a médiában megjelent pontatlan információk, ugyanakkor nem kívánták eladni a labdarúgást.

Kiakadt az UEFA, segített Ázsia

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) tagországai csütörtökön abban állapodtak meg, hogy bojkottálnák a nemzetközi szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesítené az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

Az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 szövetségét tömörítő CONCACAF-zóna is elutasítja Infantino elképzeléseit. Rendkívüli ülésén ez a szervezet is úgy foglalt állást, hogy bojkottot hirdet, amennyiben a FIFA nem áll az ötlettől.

Az ázsiai konföderáció (AFC) előbb sajnálatát fejezte ki, miszerint a terv az előtt látott napvilágot, hogy a tagszövetségek erről előzetesen egyeztettek volna, majd pénteken az UEFA és a CONCACAF mellé állt, jelezve, hogy a FIFA így már nem tud majd annyi támogatást szerezni, amennyi a javaslata megvalósításához szükséges.

Az afrikai szövetség (CAF) kevésbé kritikus álláspontot fogalmazott meg, arra buzdítva tagszövetségeit, hogy vizsgálják meg és értékeljék az elképzelést.

Néhány órával később Carlos Cordeiro, Infantino főtanácsadója bejelentette: lemond tisztségéről.

Infantino a saját kenyerét sütögette

Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek testvére beházasodott a Trump családba – folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: amennyiben a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.

(MTI)