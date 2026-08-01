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Megcsáklyázták Infantino tervét, csalódottak lehetnek a Trump-kormányzat körei

East Rutherford, United States - July 19: FIFA president Gianni Infantino looks on after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Langer / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images
Gianni Infantino csalódott lehet
24.hu
2026. 08. 01. 09:47
East Rutherford, United States - July 19: FIFA president Gianni Infantino looks on after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Langer / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images
Gianni Infantino csalódott lehet
A tiltakozási hullám hatására Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke elállt azon tervétől, amely alapján külső befektetők számára is nyitott céget hozott volna létre a világbajnokságok jövőbeni lebonyolítására, illetve, hogy magántőke bevonásával értékesíteni kívánta az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

„Meghallgatva a különböző nézőpontokat nyilvánvalóvá vált, hogy az elképzelésnek nincs meg a megfelelő támogatottsága, így nem fognak megvalósulni. A célunk mindig is az volt és a jövőben is az lesz, hogy egységben fejlődjünk. Ez az ajánlás most elbukott” – írta közleményében a sportvezető.

A jövőben az a szándékom, hogy a következő napokban és hetekben újra összehozzam az összes érdekelt felet a labdarúgás iránti közös érdek szellemében, azzal a céllal, hogy továbbra is mindenhol fejlesszük a labdarúgást, különösen azokban az országokban, amelyeknek leginkább szükségük van a támogatásunkra

– tette hozzá.

Őrült terv?

A FIFA kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027-2030 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millió dollárról 20 millió dollárra emelkedett volna.

A szervezet a tiltakozások ellenére pénteken még arról számot be, hogy az általuk tervezett konzultációs folyamatot megzavarták a médiában megjelent pontatlan információk, ugyanakkor nem kívánták eladni a labdarúgást.

Kiakadt az UEFA, segített Ázsia

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) tagországai csütörtökön abban állapodtak meg, hogy bojkottálnák a nemzetközi szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesítené az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

Az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 szövetségét tömörítő CONCACAF-zóna is elutasítja Infantino elképzeléseit. Rendkívüli ülésén ez a szervezet is úgy foglalt állást, hogy bojkottot hirdet, amennyiben a FIFA nem áll az ötlettől.

Az ázsiai konföderáció (AFC) előbb sajnálatát fejezte ki, miszerint a terv az előtt látott napvilágot, hogy a tagszövetségek erről előzetesen egyeztettek volna, majd pénteken az UEFA és a CONCACAF mellé állt, jelezve, hogy a FIFA így már nem tud majd annyi támogatást szerezni, amennyi a javaslata megvalósításához szükséges.

Az afrikai szövetség (CAF) kevésbé kritikus álláspontot fogalmazott meg, arra buzdítva tagszövetségeit, hogy vizsgálják meg és értékeljék az elképzelést.

Néhány órával később Carlos Cordeiro, Infantino főtanácsadója bejelentette: lemond tisztségéről.

Infantino a saját kenyerét sütögette

Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek testvére beházasodott a Trump családba – folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: amennyiben a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.

(MTI)

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