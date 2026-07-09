Vízbe fulladt a korábbi román válogatott focista

A kolozsvári CFR volt futballistája több ismerősével szaunázott, ami után beugrott a tó hideg vizébe, rosszul lett, majd eltűnt a víz alatt. Muresan a község polgármestere volt, halálának pontos okát csak a törvényszéki szakértő véleménye után lehet megállapítani.

2020 óta volt polgármester

A közeli Segesvár tűzoltói és mentőegységei a helyszínre érkeztek, a 44 éves férfi utáni kutatás több órán át tartott, végül holtan került elő a tóból. Muresan pályafutása legsikeresebb időszakát Kolozsváron töltötte három bajnoki címmel és három kupagyőzelemmel. Sportkarrierje után politikai pályára lépett, 2020 óta volt Apold polgármestere.