román válogatottvízbe fulladtromán fociGabriel Muresan
Foci

Vízbe fulladt a korábbi román válogatott focista

vízbe fulladt gabriel muresan korábbi román válogatott focista
DANIEL MIHAILESCU / AFP
Muresan (balra) 2008-ban játszott azon a meccsen, amelyen a románok 2-2-re végeztek a Karim Benzemával (jobbra) felálló franciákkal.
24.hu
2026. 07. 09. 14:21
vízbe fulladt gabriel muresan korábbi román válogatott focista
DANIEL MIHAILESCU / AFP
Muresan (balra) 2008-ban játszott azon a meccsen, amelyen a románok 2-2-re végeztek a Karim Benzemával (jobbra) felálló franciákkal.
Belefulladt a Maros megyei Apold községhez tartozó tóba Gabriel Muresan, korábbi kilencszeres román válogatott labdarúgó.

A kolozsvári CFR volt futballistája több ismerősével szaunázott, ami után beugrott a tó hideg vizébe, rosszul lett, majd eltűnt a víz alatt. Muresan a község polgármestere volt, halálának pontos okát csak a törvényszéki szakértő véleménye után lehet megállapítani.

2020 óta volt polgármester

A közeli Segesvár tűzoltói és mentőegységei a helyszínre érkeztek, a 44 éves férfi utáni kutatás több órán át tartott, végül holtan került elő a tóból. Muresan pályafutása legsikeresebb időszakát Kolozsváron töltötte három bajnoki címmel és három kupagyőzelemmel. Sportkarrierje után politikai pályára lépett, 2020 óta volt Apold polgármestere.

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