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„Búcsút mondok a labdarúgásnak” – a mexikói kapitány is lemondott a vb-kiesés után

Javier Aguirre távozik a kiesés után.
Bradley Collyer/PA Images via Getty Images
Javier Aguirre távozik a kiesés után.
24.hu
2026. 07. 06. 09:25
Javier Aguirre távozik a kiesés után.
Bradley Collyer/PA Images via Getty Images
Javier Aguirre távozik a kiesés után.

Javier Aguirre lemondott a szövetségi kapitányi posztról, miután a mexikói labdarúgó-válogatott házigazdaként 3-2-re kikapott Angliától a világbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében, írja az MTI.

Búcsút mondok a labdarúgásnak. Búcsút mondok az Azték Stadionnak. Büszkén távozom

– mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón, de azt is elárulta, hogy nem hirtelen hozta meg a döntést, mert egy ideje már fontolgatta ezt a lépést.

Aguirre először 2001-ben, majd 2009-ben, harmadszor pedig 2024 nyarán vette át a mexikói csapat irányítását. Utódja Rafael Marquéz lesz, aki két éve tagja a szakmai stábnak.

Megmondtam neki, hogy mindig számíthat rám

– jegyezte meg Aguirre.

Mexikó az 1986-os világbajnokság óta – amelynek szintén házigazdája volt – nem jutott el a negyeddöntőig. Nyolc alkalommal a nyolcaddöntőben búcsúzott, 2022-ben nem jutott tovább a csoportkörből, 1990-ben pedig kizárták.

A csapat mindössze harmadik alkalommal kapott ki tétmérkőzésen az 1966-ban átadott Azték Stadionban: Costa Rica 2001-ben, Honduras pedig 2013-ban tudott nyerni Mexikóvárosban, egyaránt 2-1-re, vb-selejtezőn.

„Ilyen álmodozás után így elbukni nagyon fájó, de a játékosoknak felemelt fejjel kell távozniuk. Mindent beleadtak a pályán, és ma egyszerűen nem így kellett volna történniük a dolgoknak. A szurkolók nagy reményeket fűztek hozzá, de nem tudtuk teljesíteni a feladatot, és nem tudtunk nekik újabb örömteli estét szerezni” – értékelt a távozó kapitány.

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