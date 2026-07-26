Szoboszlai óriási góllal indította az idényt

A Liverpool Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, és az új edző, Andoni Iraola irányításával most játszotta első meccsét.

Az Iraola-éra első gólját az északír Kieran Morrison szerezte, erre a Sunderland francia középpályása, Enzo Le Fee egy pazar távoli lökettel válaszolt.

Csapatkapitányhoz méltó teljesítmény volt

Szoboszlai és Kerkez Milos a félidőben szállt be, és Szoboszlai a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, ezzel először volt magyar csapatkapitánya a Liverpoolnak.

Timur Tuterov révén a Sunderland fordítani tudott, majd jött Szoboszlai nagy pillanata, egy kipattanó labdát mellre vett, majd a 16-oson kívülről a kapu jobb oldalába zúdította.

A gól 4:44-nél, a gólpassz 5:58-nál látható a videóban:

A Pool Federico Chiesa révén vette vissza a vezetést, majd a 4-2-es végeredményt Szoboszlai gólpassza után Lewis Koumas állította be.

A Liverpool következő meccsét szerdán, a New York-i Yankee Stadiumban a Wrexham ellen játssza.