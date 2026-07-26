barátságos meccscsapatkapitányfelkészülési meccsfoci
Foci

Szoboszlai óriási góllal indította az idényt

szoboszlai dominik gól gólpassz csapatkapitány liverpool sunderland
Bill Barrett / ISI Photos / ISI Photos via Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 07. 26. 10:36
szoboszlai dominik gól gólpassz csapatkapitány liverpool sunderland
Bill Barrett / ISI Photos / ISI Photos via Getty Images
Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén.

A Liverpool Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, és az új edző, Andoni Iraola irányításával most játszotta első meccsét.

Az Iraola-éra első gólját az északír Kieran Morrison szerezte, erre a Sunderland francia középpályása, Enzo Le Fee egy pazar távoli lökettel válaszolt.

Csapatkapitányhoz méltó teljesítmény volt

Szoboszlai és Kerkez Milos a félidőben szállt be, és Szoboszlai a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, ezzel először volt magyar csapatkapitánya a Liverpoolnak.

Timur Tuterov révén a Sunderland fordítani tudott, majd jött Szoboszlai nagy pillanata, egy kipattanó labdát mellre vett, majd a 16-oson kívülről a kapu jobb oldalába zúdította.

A gól 4:44-nél, a gólpassz 5:58-nál látható a videóban:

A Pool Federico Chiesa révén vette vissza a vezetést, majd a 4-2-es végeredményt Szoboszlai gólpassza után Lewis Koumas állította be.

A Liverpool következő meccsét szerdán, a New York-i Yankee Stadiumban a Wrexham ellen játssza.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

„A VAR vészfék legyen, ne egy lidérc a pálya felett” – Hegedűs Henrik szerint a technológiát ott kell használni, ahol objektív választ ad

Friss

Népszerű

Összes
Orbán a Blikknek: Ha tehetném, szívesen dolgoznék a futballakadémián
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik