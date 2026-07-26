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Kultúra

Miért nem alszunk jól? 5 makacs alvásmítosz nyomában

24.hu
admin BookLab
Fejős Éva
2026. 07. 26. 08:58
24.hu
Az alvással kapcsolatban rengeteg tévhit kering a köztudatban. Ezek gyakran ártalmatlannak tűnnek, de valójában káros, rossz szokásokat alakítanak ki. Sőt, sokan éppen ezek miatt érzik magukat még rosszabbul, amikor nem tudnak aludni.  

Ismerős az érzés, amikor éjszaka, a csendben és a sötétben hirtelen beindul az agyad? Amikor nem a bárányokat számolod, hanem az összes be nem fejezett ügyedet, kimondatlan mondatodat, vagy épp a jövőbeli forgatókönyveidet gondolod végig? – írja Fejős Éva nemrégiben megjelent, Éjszakai műszak című könyvében. Az újságíró-regényíró szerző szakértőtársaival, Dr. Mosolygó Éva háziorvossal és Szabó Imola Éva coach-csal történetek, tesztek és gyakorlatok segítségével ered a nyugodt alvás nyomába.

1. tévhit: „Az alkohol segít elaludni”

A cikk tartalmából

Gyógyszerek, filmezés, később bepótolt alvás – és amit ezek helyett érdemes tenni a valódi pihenésért.

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