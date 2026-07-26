Miért nem alszunk jól? 5 makacs alvásmítosz nyomában

Ismerős az érzés, amikor éjszaka, a csendben és a sötétben hirtelen beindul az agyad? Amikor nem a bárányokat számolod, hanem az összes be nem fejezett ügyedet, kimondatlan mondatodat, vagy épp a jövőbeli forgatókönyveidet gondolod végig? – írja Fejős Éva nemrégiben megjelent, Éjszakai műszak című könyvében. Az újságíró-regényíró szerző szakértőtársaival, Dr. Mosolygó Éva háziorvossal és Szabó Imola Éva coach-csal történetek, tesztek és gyakorlatok segítségével ered a nyugodt alvás nyomába.

1. tévhit: „Az alkohol segít elaludni”