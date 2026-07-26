Több szempontból is kettősség jellemzi a magyar adórendszert, és nem lehet egyetlen jelzővel minősíteni – vannak kifejezetten versenyképes, korszerű elemei, miközben több ponton bonyolult, nehezen tervezhető, és nem mindig ad elég erős kapaszkodót a vállalkozásoknak – nyilatkozta a 24.hu-nak az EY adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetője. Módos András szerint nemzetközi összevetésben is felemás kép.

A Tax Foundation 2025-ös nemzetközi adóversenyképességi indexében Magyarország a 38 OECD-ország között a 9. helyen áll. Nem rossz helyezés, amelyet a szakértő szerint elsősorban az alacsony társaságiadó-kulcsnak (9%), az egykulcsos személyi jövedelemadónak (15%), valamint a tőkejövedelmek kedvező adózási kezelésének köszönhetünk.

A Világbank 2025. év végén publikált B-READY jelentése szerint Magyarország az adózásban 55 pontot ért el a lehetséges 100-ból. Utóbbi elemzés több problémát is azonosít, így a jogszabályváltozások átláthatóságának kérdését, a társadalmi egyeztetés hiányát, az előzetes kötelező erejű adóhatósági állásfoglalások korlátait és a jogorvoslati rendszer minőségét. Vagyis mint a szakértő fogalmazott, ez alapján „jelentős tér lenne a fejlődésre”.

Erősségek és gyengeségek a magyar adórendszerben

Ami az adórendszer működtetését illeti, kiemelte, egyértelmű erősség Magyarországon a digitalizáció. A NAV régiós összevetésben korán indult el ezen az úton. Az online számlázás, az EKÁER, az online pénztárgépek és az elektronikus ellenőrzések javították az adóbeszedés hatékonyságát. Több területen gyorsabb és adatvezéreltebb a működés, mint sok más országban. Ugyanakkor a digitalizált megoldások ellenére még nem teljesen integrált, felhasználóbarát, szolgáltató szemléletű az adóhatósági szerepvállalás – tette hozzá.

A magyar adórendszerben tehát egyszerre vannak jelen erős, a versenyképességet javító elemek és fejlesztésre váró területek. A kulcsok egy része vonzó, a digitalizáció fejlett, de a kiszámíthatóság, az átláthatóság terén, az intézményi garanciáknál és az adózói szolgáltatások minőségénél még jelentős fejlesztésekre van szükség. Nézzünk most néhány olyan szempontot, amelyek az adózók részéről igényként vagy éppen kritikaként fogalmazódhatnak meg.