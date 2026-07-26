Belföld

Kutyasétáltatás a mederben – képeken a Duna alacsony vízállása Budapestnél

Varga Jennifer / 24.hu
admin Varga Jennifer
2026. 07. 26. 10:13
Varga Jennifer / 24.hu

Kutyasétáltatás a mederben – képeken a Duna alacsony vízállása Budapestnél

admin Varga Jennifer
2026. 07. 26. 10:13
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a budapesti mérőpontnál 40 centiméter a Duna vízállása. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher-, sem a személyszállító hajók nem tudnak továbbmenni, a fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. A Duna Budapestnél 22,9 °C-os.
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Belföld
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