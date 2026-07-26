Kutyasétáltatás a mederben – képeken a Duna alacsony vízállása Budapestnél

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a budapesti mérőpontnál 40 centiméter a Duna vízállása. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher-, sem a személyszállító hajók nem tudnak továbbmenni, a fővárosi szakaszon is korlátozásokat vezettek be. A Duna Budapestnél 22,9 °C-os.