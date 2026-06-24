sportlabdarúgásangol válogatottjordan ayew
Foci foci vb 2026

Eltakarta a száját az angolok sztárjátékosa, de miért nem kapott pirosat?

Jude Bellingham és Jordan Ayew
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 24. 19:02
Jude Bellingham és Jordan Ayew
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Anglia Ghána elleni mérkőzésén a labdarúgó-világbajnokságon Jude Bellingham egy ponton odalépett Jordan Ayew-hoz, majd a száját eltakarva beszélt hozzá. Apróságnak is tűnhetne, azonban a szabályok szerint ezért járhatna piros lap is, ahogy például a paraguayi Miguel Almirónt kiállították Törökország ellen, amiért a kezével a száját eltakarva szólt be ellenfelének.

A SportBible ugyanakkor azt írja, hogy a két eset közt van eltérés.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetésért felelős igazgatója beszélt arról egy vébét megelőző sajtótájékoztatón, hogy nem minden esetben jár automatikus piros lap az eltakart szájjal való beszélgetésért.

„A játékosok továbbra is eltakarhatják a szájukat a karjukkal és a mezükkel, mert beszélgethetnek a barátaikkal. Normális dolog beszélgetni a mérkőzés előtt, alatt vagy után. Tehát ha a beszélgetés baráti hangvételű, akkor gond nélkül folytathatják.

Ha viszont a beszélgetés konfrontatív jellegű, a száj eltakarása azt jelenti, hogy potenciálisan valami nagyon helytelen dolgot csinálsz, és a büntetés piros lap

– magyarázta Collina, ezek alapján azárt nem állították ki Bellinghamet, mert baráti volt a csevegése Ayew-val.

Kapcsolódó
Harry Kane a Ghána elleni meccsen.
„Újra lőhet gólt” – a ghánai sámán megkegyelmezett Harry Kane-nek, és levette róla a rontást
A legutóbbi csoportmeccs előtt elátkozták a csatárt, aki nem is tudott gólt szerezni.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Kispadosnak indult, nemzeti hős lett belőle – eddig ez a cserék focivébéje

Friss

Népszerű

Összes
„Volt, ahonnan sírva fordultam ki, hogy na, ide biztos nem szeretném az édesanyámat elhelyezni”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik