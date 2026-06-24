Eltakarta a száját az angolok sztárjátékosa, de miért nem kapott pirosat?

Anglia Ghána elleni mérkőzésén a labdarúgó-világbajnokságon Jude Bellingham egy ponton odalépett Jordan Ayew-hoz, majd a száját eltakarva beszélt hozzá. Apróságnak is tűnhetne, azonban a szabályok szerint ezért járhatna piros lap is, ahogy például a paraguayi Miguel Almirónt kiállították Törökország ellen, amiért a kezével a száját eltakarva szólt be ellenfelének.

A SportBible ugyanakkor azt írja, hogy a két eset közt van eltérés.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetésért felelős igazgatója beszélt arról egy vébét megelőző sajtótájékoztatón, hogy nem minden esetben jár automatikus piros lap az eltakart szájjal való beszélgetésért.

„A játékosok továbbra is eltakarhatják a szájukat a karjukkal és a mezükkel, mert beszélgethetnek a barátaikkal. Normális dolog beszélgetni a mérkőzés előtt, alatt vagy után. Tehát ha a beszélgetés baráti hangvételű, akkor gond nélkül folytathatják.

Ha viszont a beszélgetés konfrontatív jellegű, a száj eltakarása azt jelenti, hogy potenciálisan valami nagyon helytelen dolgot csinálsz, és a büntetés piros lap

– magyarázta Collina, ezek alapján azárt nem állították ki Bellinghamet, mert baráti volt a csevegése Ayew-val.