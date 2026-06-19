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Meghalt a vb-meccsre készülő skót szurkoló, családja azt kéri, tapssal emlékezzenek rá

Skót drukkerek a Haiti elleni csoportmeccsen.
Mattia Ozbot/Getty Images
Skót drukkerek a Haiti elleni csoportmeccsen.
admin Futó Csaba
2026. 06. 19. 06:41
Skót drukkerek a Haiti elleni csoportmeccsen.
Mattia Ozbot/Getty Images
Skót drukkerek a Haiti elleni csoportmeccsen.

76 éves korában, egy bostoni hotelben meghalt Donny Strathie, egy skót futballszurkoló. A BBC cikke szerint a férfi összeesett, és már nem tudták megmenteni az életét.

A családja azt kéri a skót szurkolótábortól, hogy a Marokkó elleni mérkőzés 76. percében tapssal emlékezzenek meg Strathie-ről.

A férfi régóta jelen volt a skót labdarúgó-válogatott mérkőzésein, idegenbe is rendszeresen elkísérte a csapatot. Ez lett volna az első alkalom, hogy világbajnokságon látja a csapatot, amely 1998 után jutott ki ismét a tornára.

A válogatott szövetségi kapitánya, Steve Clarke is részvétét fejezte ki a sajtótájékoztatóján.

Skócia egy Haiti elleni, szoros győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és mivel a másik meccsen Brazília és Marokkó 1-1-et játszott egymással, így vezeti a B csoportot. Egy újabb siker ráadásul biztos továbbjutást jelentene a csoportból.

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