Meghalt a vb-meccsre készülő skót szurkoló, családja azt kéri, tapssal emlékezzenek rá

76 éves korában, egy bostoni hotelben meghalt Donny Strathie, egy skót futballszurkoló. A BBC cikke szerint a férfi összeesett, és már nem tudták megmenteni az életét.

A családja azt kéri a skót szurkolótábortól, hogy a Marokkó elleni mérkőzés 76. percében tapssal emlékezzenek meg Strathie-ről.

A férfi régóta jelen volt a skót labdarúgó-válogatott mérkőzésein, idegenbe is rendszeresen elkísérte a csapatot. Ez lett volna az első alkalom, hogy világbajnokságon látja a csapatot, amely 1998 után jutott ki ismét a tornára.

A válogatott szövetségi kapitánya, Steve Clarke is részvétét fejezte ki a sajtótájékoztatóján.

Skócia egy Haiti elleni, szoros győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és mivel a másik meccsen Brazília és Marokkó 1-1-et játszott egymással, így vezeti a B csoportot. Egy újabb siker ráadásul biztos továbbjutást jelentene a csoportból.