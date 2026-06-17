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A következő élő közvetítés része A Kongói DK történelmi bravúrral fricskázta meg a portugálokat

Itt az újabb meglepetés a vébén: Portugália nem bírt a Kongói DK-val

foci vb 2026 portugália kongói dk
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 17. 21:12
foci vb 2026 portugália kongói dk
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bár Portugália Joao Neves fejesgóljával gyorsan vezetést szerzett a Kongói DK ellen, végül mégsem tudott nyerni.

A portugálok hatalmas labdabirtoklási fölényben voltak az egész meccsen, de mindössze egyszer találták el a kaput – a gólnál.

Az afrikai csapat Wissa fejesével egyenlített az első félidő végén, és a második felvonásban is szervezetten futballozott, sőt, ha pontosabb a befejezéseknél a kontráknál, akár még nagyobb meglepetést is okozhatott volna.

De a Kongói DK így is történelmet írt, első vb-góljával ugyanis első pontját jegyezte.

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