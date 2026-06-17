Itt az újabb meglepetés a vébén: Portugália nem bírt a Kongói DK-val

Bár Portugália Joao Neves fejesgóljával gyorsan vezetést szerzett a Kongói DK ellen, végül mégsem tudott nyerni.

A portugálok hatalmas labdabirtoklási fölényben voltak az egész meccsen, de mindössze egyszer találták el a kaput – a gólnál.

Az afrikai csapat Wissa fejesével egyenlített az első félidő végén, és a második felvonásban is szervezetten futballozott, sőt, ha pontosabb a befejezéseknél a kontráknál, akár még nagyobb meglepetést is okozhatott volna.

De a Kongói DK így is történelmet írt, első vb-góljával ugyanis első pontját jegyezte.