1-1-es döntetlent hozott a G csoport rangadója: bár Egyiptom egy bombagóllal sokáig előnyben volt, a belgák a második félidőben kiegyenlítettek. Az afrikai csapat 1990 után szerzett ismét pontot a világbajnokságon.
A következő élő közvetítés része Fogcsikorgatós játékkal kezdtek a belgák, de Lukaku végül kiprovokált egy pontot érő öngólt
Fogcsikorgatós játékkal kezdtek a belgák, de Lukaku végül kiprovokált egy pontot érő öngólt
Alex Grimm/Getty Images
Alex Grimm/Getty Images
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