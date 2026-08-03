A Sándor-palota is spórol az energia- és vízhelyzet miatt

A köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó házelnök bejelentette, hogy a Sándor-palota is rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezet be a jelenlegi energia- és vízhelyzet miatt. A Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a döntésnél arra is ügyelni kellett, hogy betartsák a műtárgyak megóvására vonatkozó előírásokat.
Egyebek mellett az alábbiakra jutottak:
- párásító és légbefúvó berendezések leállítása délután 17 és reggel 7 óra között,
- a beállított hőmérséklet emelése
- zsalugáterek zárása
- esti épületvilágítás kikapcsolása
- home office alkalmazása, ahol lehetséges,
- a Díszőrség tevékenységének szüneteltetése.
Forsthoffer Ágnes azt írta: ezekkel az intézkedésekkel jelentős víz- és árammegtakarítás érhető el. Kérte, hogy mindenki nézze meg saját otthonában, munkahelyén, hogy mit hetet a takarékosság érdekében. Az ideiglenes államfő előzőleg megköszönte, hogy a kormányfő és valamennyi frakcióvezető ott lesz hétfőn a Sándor-palotában, az általa kezdeményezett megbeszélésen.
A harmadfokú hőségriasztás, a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia-válsághelyzet miatt az Országgyűlés augusztus 3-4-i rendkívüli ülése ugyanakkor elmarad. Forsthoffer Ágnes ezért soron kívüli tájékoztatást kért Magyar Pétertől jelezte: fontos, hogy a frakcióvezetők is közvetlenül tájékozódhassanak, kérdéseket tehessenek fel a kormányfőnek.