A Sándor-palota is spórol az energia- és vízhelyzet miatt

A köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó házelnök bejelentette, hogy a Sándor-palota is rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezet be a jelenlegi energia- és vízhelyzet miatt. A Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a döntésnél arra is ügyelni kellett, hogy betartsák a műtárgyak megóvására vonatkozó előírásokat.

Egyebek mellett az alábbiakra jutottak:

párásító és légbefúvó berendezések leállítása délután 17 és reggel 7 óra között,

a beállított hőmérséklet emelése

zsalugáterek zárása

esti épületvilágítás kikapcsolása

home office alkalmazása, ahol lehetséges,

a Díszőrség tevékenységének szüneteltetése.

Forsthoffer Ágnes azt írta: ezekkel az intézkedésekkel jelentős víz- és árammegtakarítás érhető el. Kérte, hogy mindenki nézze meg saját otthonában, munkahelyén, hogy mit hetet a takarékosság érdekében. Az ideiglenes államfő előzőleg megköszönte, hogy a kormányfő és valamennyi frakcióvezető ott lesz hétfőn a Sándor-palotában, az általa kezdeményezett megbeszélésen.

A harmadfokú hőségriasztás, a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia-válsághelyzet miatt az Országgyűlés augusztus 3-4-i rendkívüli ülése ugyanakkor elmarad. Forsthoffer Ágnes ezért soron kívüli tájékoztatást kért Magyar Pétertől jelezte: fontos, hogy a frakcióvezetők is közvetlenül tájékozódhassanak, kérdéseket tehessenek fel a kormányfőnek.