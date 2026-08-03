egyeztetésforsthoffer ágnesparlamentsándor-palota
Belföld

A Sándor-palota is spórol az energia- és vízhelyzet miatt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Farkas György
2026. 08. 03. 06:18
Szajki Bálint / 24.hu
A rendkívüli intézkedéseket Forsthoffer Ágnes jelentette be.

A köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó házelnök bejelentette, hogy a Sándor-palota is rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezet be a jelenlegi energia- és vízhelyzet miatt. A Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a döntésnél arra is ügyelni kellett, hogy betartsák a műtárgyak megóvására vonatkozó előírásokat.

Egyebek mellett az alábbiakra jutottak:

  • párásító és légbefúvó berendezések leállítása délután 17 és reggel 7 óra között,
  • a beállított hőmérséklet emelése
  • zsalugáterek zárása
  • esti épületvilágítás kikapcsolása
  • home office alkalmazása, ahol lehetséges,
  • a Díszőrség tevékenységének szüneteltetése.

Forsthoffer Ágnes azt írta: ezekkel az intézkedésekkel jelentős víz- és árammegtakarítás érhető el. Kérte, hogy mindenki nézze meg saját otthonában, munkahelyén, hogy mit hetet a takarékosság érdekében. Az ideiglenes államfő előzőleg megköszönte, hogy a kormányfő és valamennyi frakcióvezető ott lesz hétfőn a Sándor-palotában, az általa kezdeményezett megbeszélésen.

A harmadfokú hőségriasztás, a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia-válsághelyzet miatt az Országgyűlés augusztus 3-4-i rendkívüli ülése ugyanakkor elmarad. Forsthoffer Ágnes ezért soron kívüli tájékoztatást kért Magyar Pétertől jelezte: fontos, hogy a frakcióvezetők is közvetlenül tájékozódhassanak, kérdéseket tehessenek fel a kormányfőnek.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Kifizettem a lakásomat, mégis félek, hogy kidobnak belőle. Jött egy betolakodó, és egy vagyont követel tőlem” - egy sokkoló ingatlanügy háttere
A Blaha Lujza téri villamosmegállóba csapódott egy autó
Kisrepülő zuhant le Szlovákiában: egy négyéves kisfiú is meghalt
Kiment a lelátóra megijeszteni az őt zrikáló szurkolót, de csak az arcába nevettek
„Kifizettem a lakásomat, mégis félek, hogy kidobnak belőle. Jött egy betolakodó, és egy vagyont követel tőlem” - egy sokkoló ingatlanügy háttere
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik