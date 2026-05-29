Közélet

Három éve nem volt ilyen: nőtt a születésszám Magyarországon

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 29. 14:46
Van azért, ami beárnyékolja az örömöt.

Idén áprilisban összesen 410 gyermek született hazánkban: ez 1,3 százalékkal, összesen 69-cel több, mint tavaly áprilisban, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból. A hvg.hu megjegyzi, hogy

2023 márciusa óta nem volt példa ara, hogy az újszülöttek száma emelkedett volna.

Nincs sok okunk az örömre

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy fontos hozzátenni, hogy ennek a mostani növekedésnek a bázisául szolgáló 2025 áprilisi adatok a valaha legalacsonyabbak voltak, illetve még a mostani április 5410 újszülöttje is a valaha volt harmadik legkevesebb.

A KSH friss statisztikáiból kiderül még, hogy idén áprilisban Magyarországon 9946 ember halt meg, ami 0,2 százalékkal, 18-cal több az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás így 4536 fő volt. Házasságot pedig összesen 3012 pár kötött, ami 14 százalékkal, 474-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban.

