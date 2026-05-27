Lezárások és extrém módon leterhelt reptér – így készül Budapest a BL-döntőre

Közel 4 ezer rendőr áll szolgálatban a Bajnokok Ligája május 30-ai szombati döntőjének napján Budapesten – jelentette az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, írja az MTI.

Kuczik János Zoltán közölte: a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint

több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások.

A rendőr vezérőrnagy a felidézte, hogy a tavalyi BL-döntőt 148 millióan látták a televízióban, többen mint az amerikai Super Bowl-t, ezért a rendőrség immár egy éve készül az UEFA-val közösen a sportesemény biztosítására.

Ennek érdekében a kollégáik részt vettek a tavalyi döntőn és az idei két elődöntőn, továbbá 5-5 francia és angol rendőr is segíti a helyszínen a munkájukat – tette hozzá.

Itt lesznek lezárások szombaton

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Puskás Aréna, illetve a Hősök terén, a Városligetben és az MTK Sportparkban kialakított szurkolói zónák közelében már szombaton reggel 6 órakor lezárják az utakat, így a többi között

a Dózsa György út,

a Stefánia Út,

az Ajtósi Dürer Sor,

a Thököly út és

a Kerepesi út egyes szakaszait,

ahol a szurkolók vonulni fognak. Továbbá lezárásra kerül az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakasza is a gépjárműforgalom elől. Egyes közterületeken parkolási tilalmat vezetnek be és az esetleg otthagyott autókat elszállítják. A tulajdonosok egy erre a célra létrehozott zöld számon hívhatják a hatóságokat.

Ugyanakkor a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út szombaton csak közösségi közlekedéssel használható, a rendőrségi bejelentővonalon, a 112-őn pedig angol és francia nyelven beszélő kollégáik is fogadják a hívásokat – tette hozzá a vezérőrnagy.

Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna, a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal-drukkereknek a Városligetben a Napozóréten, a PSG-t támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. A mérkőzés és a hozzá kapcsolódó események lebonyolítása során mindvégig együttműködnek az UEFA-val – mondta.

Megnyitják az I-es terminált is

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese közölte, hogy

péntektől vasárnapig mintegy kétezer gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája.

Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálját is. Utóbbira érkezik az összes londoni járat, az összes Arsenal szurkoló, így a kereskedelmi járatok is.

Mint elmondta: közel egy éve készülnek a sporteseményre, amellyel kapcsolatban extrém terhelésre számít a reptér. Ezért egy speciális irányítóközpontot fognak működtetni a forgalom, a napi mintegy 700 gépmozgás és 80-85 ezer utas kezelése érdekében. A kereskedelmi járatok mellett ugyanis chartergépeket és privát repülőgépeket is fogadniuk kell. Mivel ennyi gép parkolását másképp nem tudják megoldani, ezért szombaton lezárják az 1-es kifutópályát és a várakozó gépek ott parkolhatnak.

Ugyanakkor arra kérnek minden utast, hogy ebben az időszakban a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre és indulás előtt tájékozódjanak a repülőtérre történő kijutás körülményeiről és idejéről.

Végül hangsúlyozta, hogy rendelkeznek elég kerozinnal, minden tankerük a maximális kapacitással dolgozik majd. Hozzátette, hogy egész nyáron lesz elég kerozin.

Sűrűbb buszjáratok, fokozott ellenőrzés

Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szóvivője hangsúlyozta, hogy a repülőtérre közlekedő buszjáratok sűrítése mellett buszjáratot indítanak a reptér I-es termináljára is, illetve Champions League Express jelöléssel külön charter-buszjáratok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható.

Tájékoztatása szerint a szokásoshoz képest plusz száz autóbuszt állítanak forgalomba péntektől vasárnapig és tartalék buszokkal is készülnek. A reptéri járatok, illetve a metrószerelvények 2-3 percenként követik majd egymást, illetve az 1-es villamos is sűrítve közlekedik. A szurkolókat útbaigazító úgynevezett totemoszlopot a város 30 pontján helyeznek el és valamennyi utaskoordinátor szolgálatban lesz, köztük olyanok is akik idegen nyelveken beszélnek.

Kérdésre válaszolva Kovács Bendegúz közölte, hogy

a taxisok fokozott ellenőrzésre számíthatnak.