Edzője az elcsúszó Szoboszlairól: Ő érzi magát a legrosszabbul

Nem sikerült még bebiztosítania a Bajnokok Ligája-indulást a Liverpoolnak, amely pénteken 4-2-re kikapott az Aston Villától – a briminghamiak ugyanakkor ezzel a sikerrel biztosan ott lesznek a legrangosabb európai kupasorozat következő kiírásában. A meccset végigjátszotta Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, utóbbi kiosztott két gólpasszt, de a hazaiak második találata előtti helyzet azért alakulhatott ki, mert a magyar középpályás elcsúszott, és kritikus helyen elveszítette a labdát.

Dominiknak nagyon jó szezonja volt, és ezt nem szándékosan csinálta. Sőt, ő az, aki a legrosszabbul érzi magát emiatt. De megtörtént, és utána nagyon nehezen sikerült visszanyernünk a lendületünket

– mondta a meccset követően Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője.

A lényeg a BL-indulás

A holland szakember munkáját az idény során többször is kritika érte, de csütörtökön arról számolt be, hogy már egyeztet a tulajdonosokkal a következő szezonról.

Nem rólam van szó, hanem arról, hogy csalódottak vagyunk az eredmény miatt

– nyilatkozott a meccs után Slot a BBC-nek, hangsúlyozva, hogy a jövőjéről ezúttal nem akar beszélni. „Most a jövő hétvégi, Brentford elleni bajnokira összpontosítunk. Agresszívan és jól akarunk kezdeni, bízva abban, hogy kiérdemeljük a szurkolók támogatását. A két dolog együtt elvezethet minket a célunkhoz, a BL-kvalifikációhoz” – tette hozzá.

A szerdai Európa Liga-döntőre készülő Aston Villa pénteken négy gólnál is többet szerezhetett volna, mert a liverpooli védelem nem működött megfelelően. Slot elismerte, hogy ez komoly aggodalomra ad okot, és már egy ideje küzdenek ezzel.

Nagyon sok gólt kaptunk a mostani idényben. Ezt nehéz elhinni, csak ha átéli az ember, és ma is kénytelenek voltunk ezt tenni. A Villa volt a jobb csapat

– fogalmazott.