A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Fővám téri főépületében tizenhat ponton végeztek vízminőség-ellenőrzéseket, aminek során hét esetben határérték feletti ólomszennyezést találtak – közölték a 24.hu megkeresésére reagálva. Az egyetem az országos tisztifőorvoshoz fordult állásfoglalásért a szennyezés egészségügyi kockázatának megismerése érdekében. Emellett ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak azoknak az egyetemi polgároknak, akik ezt igénylik, írták.

Az egyetemnek azután küldtünk kérdéseket, hogy eljutott hozzánk egy az üzemeltetés által kiküldött e-mail, amely szerint a főépület vízhálózatát érintő kivitelezési munkálatok során vízminőség-ellenőrző vizsgálatokat végeztek. A levélben az állt, hogy a tesztek eredményei alapján az összes csaphoz kétnyelvű figyelmeztetéseket függesztettek ki arról, hogy a víz fogyasztásra nem javasolt, kézmosásra viszont használható. Az épületben a vezetékes vízhálózatba kötött automatákat üzemen kívül helyezték, helyettük ballonos vízadagoló gépeket tesznek ki. Egy olvasónk jelezte, hogy ólomszennyezés állhat a probléma hátterében.

A Corvinus lapunknak azt írta, hogy a fenti intézkedéseken túl partnerük segítségével elindították az extra szűrőberendezésekkel rendelkező vezetékes hálózatról táplált vízgépek és automaták beszerzését, amelyek alkalmasak a fémszennyeződés kiszűrésére is. Ezen felül a büfé átmenetileg zárva tart a főépületben.

Közlésük szerint a főépületben további méréseket végeznek, amelyek a vízminőségről átfogó információt adnak. Ennek eredménye várhatóan két héten belül megérkezik. Hozzátették, hogy az eredmények megérkezéséig a főépületben dolgozó kollégák munkakörük zavartalan ellátása mellett, vezetőjükkel egyeztetve, heti több nap otthoni munkavégzésre is jogosultak lehetnek. A Sóházban (Fővám tér 13–15.) is történt mintavétel, ennek az épületnek a vízminősége kifogástalan.

A BCE azt írta, hogy azonnal elkezdik a teljes vízvezeték-hálózat műszaki felmérését, hogy beazonosítsák a korszerűtlen szakaszokat és döntsenek azok felújításáról vagy lezárásáról, megszüntetéséről. A lezárások egy részére már pénteken sor kerül. A főépület vízvezetékrendszerének egy része az elmúlt években átfogó felújításon esett át, ugyanakkor vannak olyan felszálló vezetékszakaszok, amelyek rendkívül korszerűtlenek. A tájékoztatás szerint valószínűleg ezek a korszerűtlen, elöregedett vezetékrészek szennyezik a hálózat egyes szakaszait.

A Corvinus vezetősége továbbá úgy döntött, hogy az egyetem minden épületében, létesítményében elvégzik a vízminőség ellenőrzését. Az eredményekről be fognak számolni az egyetemi közösségnek.