Még idén nyáron felbocsáthatják a NASA új űrtávcsövét

Augusztus 30-án bocsáthatják fel a Nancy Grace Roman űrtávcsövet – jelentette be a NASA. Az eszközt így az eredeti menetrendnél 8 hónappal korábban helyezhetik üzembe, korábban ugyanis 2027 májusa volt a céldátum.

Az űrtávcső jelenleg a NASA marylandi Goddard Űrközpontjában van, ahol a mérnökök éppen arra készülnek, hogy átszállítsák a floridai Kennedy Űrközpontba. Új otthonában számos vizsgálatot és tesztet végeznek majd el rajta, ha mindent rendben találnak, útnak indulhat a SpaceX Falcon Heavy rakétáján. Az eszköz célállomása az L2 jelű Lagrange-pont, ahol többek között a James Webb űrtávcső is található.

Az űrügynökség arra számít, hogy a Nancy Grace Roman űrtávcső segítségével a csillagászok példátlan mennyiségű megfigyelést végezhetnek majd.Becslések szerint öt év alatt mintegy 100 milliárd csillagot, milliárdnyi galaxist, 80 ezer szupernóvát, ezernyi exobolygót, valamint több száz fekete lyukat és éppen születő bolygórendszert fedhet fel.

Várhatóan 100-szor nagyobb látószöggel fog rendelkezni, mint a Hubble űrtávcső, és képes lesz eltakarni a csillagok fényét, hogy közvetlenül rálásson az exobolygókra. A NASA szerint mindezeknek köszönhetően a Roman űrtávcső segíthet megérteni a rejtélyes sötét energiát, kiderítheti, miből áll a sötét anyag, és rengeteg új bolygót fedezhet fel.

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