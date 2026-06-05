Szabó István hetente kap képeslapot Viggo Mortensentől

Épp készülő filmjéről, Ralph Fiennes és Viggo Mortensen zsenijéről és az MTVA ötmilliárd forintos támogatásáról is beszélt Szabó István a HVG-nek adott nagyinterjújában, amelyben ezek mellett az ügynökmúltját és a jövőbeli terveit firtató kérdésekre is válaszolt.

Ahogy azt lapunk is megírta, az Oscar-díjas rendező új filmet forgat: Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című könyvét viszi vászonra Viggo Mortensen és Ralph Fiennes főszereplésével.

Húsz év kellett, hogy film legyen belőle

Szabó szerint a film forgatókönyvét már húsz éve megkapta az Oscar-díjas forgatókönyvírótól, Christopher Hamptontól, és már akkor úgy érezte, ez „a legjobb forgatókönyv, amit életemben a kezemben tartottam”. Ezt követően a film egyik producere, Robert Lantos két évtizeden keresztül harcolt azért, hogy megszerezze a megfilmesítési jogokat. Szabó eleinte amiatt vonakodott elvállalni a rendezést, mert úgy érezte, túl idős már hozzá, és a fizikai állapota sem engedi, ám végül meggyőzték.

Elárulta, hogy Fiennesszal már évekkel korábban megbeszélték, hogy amennyiben film lesz a forgatókönyvből, ő lesz a főszereplő. Mortensen vállalta, hogy a partnere lesz – azóta is kapcsolatban vannak, a színész hetente küld a rendezőnek képeslapot, és érdeklődik, hogy áll a vágás. „Azt kell mondanom, hogy ilyen felkészültségű színészekkel nagyon ritkán találkozik az ember” – jellemezte őket Szabó, aki az interjúban egy másik téma kapcsán a magyar színészeket is méltatta:

Tudnék mondani pár nevet, akik ha véletlenül nem Magyarországon születnek, hanem angol lenne az anyanyelvük, most világsztárok lennének: Bánsági Ildikó, Szirtes Ági, Udvaros Dorottya, Básti Juli, és még sorolhatnám. Magyar színészekkel csodálatos dolgozni.

Sosem kellett a pénzzel foglalkoznia

A rendezőt kérdezték a film finanszírozásáról is – a Nemzeti Filmintézet nem támogatta a filmtervet, az MTVA azonban közel ötmilliárd forinttal szállt be a film finanszírozásába, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosított, a teljes költségvetés angol és kanadai támogatásokkal tízmilliárd forintra rúg. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a pénzszerzés Lantos dolga volt, ő maga nem foglalkozott vele. „Nagyon nagy szerencsém van: soha életemben nem kellett pénzügyi kérdésekkel foglalkoznom” – tette hozzá.

Annak összefüggésében, hogy ez az arányú költségvetés inkább közelít az utóbbi évek kormányközeli kurzusfilmjeinek költségvetéséhez, mint bármilyen más magyar filméhez, így válaszolt:

Felháborítónak tartottam, hogy olyan fantasztikusan tehetséges emberek, mint Török Ferenc vagy Pálfi György nem kaptak lehetőséget arra, hogy filmet csináljanak. Ez nagyon zavart. Amikor elkezdtük a filmet, akkor is eszembe jutott, hogy ezek a fiúk miért nem dolgoznak? Hiszen bebizonyították, hogy milyen jók, nem is egyszer. És több nevet is mondhatnék, a legfiatalabbak között is, egymás után készült több egészen remek film.

A Szabó-féle adaptációról eddig ennyit lehetett tudni: