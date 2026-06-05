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Gazdaság

Bérszakadék: ötször többet kerestek a Telkiben lakók, mint a tornanádaskaiak

Marjai János / 24.hu
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 06. 05. 13:58
Marjai János / 24.hu
Durva különbségek rajzolódnak ki a bruttó kereseteknél országos szinten, ha megnézzük a KSH települési szintű statisztikáját, amely megmutatja, hogy egy dolgozó lakhely szerint mennyit kaphatott átlagban tavaly. A helységek döntő hányadán nem érte el az átlagkereset az országos átlagot, sőt, voltak olyan helyek is, ahol még a minimálbért sem érte el a helyiek keresete. Óriási különbségek vannak a legjobban és a legrosszabbul kereső települések lakói között.

Újfajta statisztikai adatok lettek elérhetőek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felületén júniustól – már települési szintű kereseti adatokat is meg tudnak adni a térképes interaktív megjelenítő alkalmazásban. Egész pontosan a teljes munkaidőben alkalmazásban állók éves bruttó és nettó átlagkeresetét lehet megjeleníteni, a munkavállalók lakcíme szerint, települési szintű bontásban, az utóbbi hét évre (2019 és 2025 között) vonatkozóan. De vannak adatok a munkáltatók székhelye szerinti keresetekről is, igaz, ezek nem települési szintűek, ám a járási, megyei és régiós adatok is beszédesek.

Nem minden fizetési kategóriában a budapesti munkahelyeké az elsőbbség

A munkáltató székhelye szerinti vármegyei adatokból nem meglepő módon az derül ki, hogy a teljes munkaidős dolgozók Budapesten kerestek tavaly a legtöbbet (átlagban havonta bruttó 851.211 forintot), aztán következett Győr-Moson-Sopron vármegye (737.115 forint). A havi bruttó átlagkereset tavaly a KSH adatai szerint 705 ezer forint volt – az összes többi vármegyében átlagban kevesebbet kerestek ennél az emberek,

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