Újfajta statisztikai adatok lettek elérhetőek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felületén júniustól – már települési szintű kereseti adatokat is meg tudnak adni a térképes interaktív megjelenítő alkalmazásban. Egész pontosan a teljes munkaidőben alkalmazásban állók éves bruttó és nettó átlagkeresetét lehet megjeleníteni, a munkavállalók lakcíme szerint, települési szintű bontásban, az utóbbi hét évre (2019 és 2025 között) vonatkozóan. De vannak adatok a munkáltatók székhelye szerinti keresetekről is, igaz, ezek nem települési szintűek, ám a járási, megyei és régiós adatok is beszédesek.

Nem minden fizetési kategóriában a budapesti munkahelyeké az elsőbbség

A munkáltató székhelye szerinti vármegyei adatokból nem meglepő módon az derül ki, hogy a teljes munkaidős dolgozók Budapesten kerestek tavaly a legtöbbet (átlagban havonta bruttó 851.211 forintot), aztán következett Győr-Moson-Sopron vármegye (737.115 forint). A havi bruttó átlagkereset tavaly a KSH adatai szerint 705 ezer forint volt – az összes többi vármegyében átlagban kevesebbet kerestek ennél az emberek,