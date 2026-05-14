focivojvodinaszúcs kornélszerb kupa
Foci

Szűcs Kornél gólt fejelt a döntőben, de így sem sikerült behúzni a kupát

Szűcs Kornél a Szerb Kupa döntőjében fejelt gólja után.
fkvojvodina.rs
Szűcs Kornél a gólja után.
24.hu
2026. 05. 14. 08:42
Szűcs Kornél a Szerb Kupa döntőjében fejelt gólja után.
fkvojvodina.rs
Szűcs Kornél a gólja után.
A magyar válogatott júniusi keretébe meghívott Szűcs Kornél góljával szerzett vezetést a Vojvodina a Szerb Kupa döntőjében a Crvena zvezda ellen.

A magyar védő már a 2. percben vezetést szerzett a csapatának, egy szöglet utáni fejesből talált be a rövidre szépen berobbanva.

Félidőben már 2-0-ra elhúzott a Vojvodina, de Marko Arnautovic és Rodrigo góljaival ledolgozta hátrányát a Crvena zvezda, utóbbi a 97. percben mentette hosszabbításra a döntőt. Ebben már nem esett gól, így tizenegyesekkel dőlt el a kupa sorsa, ezt hat kör után a Crvena zvezda nyerte meg. A győztes szurkolói egyébként már a meccs előttt összeverekedtek a rendőrökkel, ez a harc folytatódott a szerb sajtó szerint a stadionon belül és a lelátón is.

Szintén a Crvena zvezdához köthető hír, hogy a szerb sajtó szerint a Ferencvárostól szerződteti Mohamed Abu Fanit. Erről itt írtunk korábban:

Kapcsolódó
Mohamed Abu Fani és Holdampf Gergő.
Korábbi edzője nézte ki magának a Ferencváros középpályását
Ráadásul nem is fizetne érte csillagászati összeget.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Friss

Népszerű

Összes
Törés a zuglói Fideszben: a dezertáló képviselő nem akart tovább hasznos idióta lenni, riválisa sikeresnek tartja a disznóvágást Jaberrel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik