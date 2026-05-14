Szűcs Kornél gólt fejelt a döntőben, de így sem sikerült behúzni a kupát

A magyar védő már a 2. percben vezetést szerzett a csapatának, egy szöglet utáni fejesből talált be a rövidre szépen berobbanva.

Félidőben már 2-0-ra elhúzott a Vojvodina, de Marko Arnautovic és Rodrigo góljaival ledolgozta hátrányát a Crvena zvezda, utóbbi a 97. percben mentette hosszabbításra a döntőt. Ebben már nem esett gól, így tizenegyesekkel dőlt el a kupa sorsa, ezt hat kör után a Crvena zvezda nyerte meg. A győztes szurkolói egyébként már a meccs előttt összeverekedtek a rendőrökkel, ez a harc folytatódott a szerb sajtó szerint a stadionon belül és a lelátón is.

