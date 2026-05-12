Florentino Pérez: Sajnálattal kell közölnöm, hogy nem mondok le a posztomról! 

A hír hallatán beindultak a találgatások. Talán az új vezetőedzőt jelenti be Pérez? Esetleg lemond a posztjáról az elnök, miután teljes a fejetlenség a klubházban? Ezek után meghökkentő gondolatokat osztott meg Florentino Pérez a mikrofonhoz lépve.

„Az eredmények nem a legjobbak, de a sport ilyen, nem lehet mindig nyerni. Azért álltam ki ide önök elé, mert abszurd pletykák láttak napvilágot, ellenem és a Real Madrid ellen kampányolnak egyesek. A jelenlegi helyzetet kihasználva támadják a személyemet.

Nekik üzenem, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem mondok le a posztomról!

– mondta.

A Real Madrid elnöke közölte, hogy a rákos megbetegedéséről is pletykáltak a lapok, ami teljesen abszurd felvetés. A spanyol sajtó számára egyébként utoljára 2013-ban állt rendelkezésre, hogy kérdezzenek tőle. A sajtóesemény során felolvasott az ABC-ről is egy cikket, amely után közölte az újságíróval, hogy nem áll vele szóba a jövőben.

„Azt írta az ABC, hogy fáradt vagyok. Nem is ismerem magát, egyáltalán itt van most? Minden nap a Real Madridot támadja, elég volt ebből” – közölte a sajtótájékoztatón.

José Mourinho jöhet rendet rakni

A Real Madridnál nagy a feszültség, még a Barcelona elleni vereség előtt a szurkolók nekimentek a vígan nyaralgató Kylian Mbappénak, Aurélien Tchouaméni és Fede Valverde pedig egymás után két nap is összebalhézott, végül a több poszton is bevethető uruguayi játékost kórházba kellett szállítani. A klub mindkettőjüket megbüntette, Valverde pedig fejsérülése miatt nem játszhat a Camp Nouban.

Pérez sajtóhírek szerint kivásárolja a Benficát irányító José Mourinhót, így ő lehet a következő szezonban a Real Madrid edzője. A 63 éves szakember első alkalommal 2010 és 2013 között irányította a madridiakat, egy spanyol bajnoki cím mellett spanyol kupát és szuperkupát is nyert.