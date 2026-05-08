Lesújtott a Real Madrid a balhézó sztárjaira

2026. 05. 08. 17:59
Félmillió eurós (177,3 millió forint) bírságot kapott a csütörtöki edzésen összetűzésbe keveredett csapatkapitány Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni a Real Madrid labdarúgócsapatától.

A fővárosi klub pénteki közleménye szerint mindketten súlyosan megsértették a háziszabályzatot, ezért kell fejenként fizetniük 500 ezer eurót. Végül mindkét játékos bocsánatot kért egymástól és csapattársaitól is.

A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott.

Az öltözőbeli összetűzéskor az uruguayi Valverde fejsérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani, és 10-14 napig pihennie kell, így nem léphet pályára a vasárnapi, Barcelona elleni El Clásicón. A játékos az Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a vitában véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Amennyiben a Real Madrid az El Clásicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.

