Kiakadtak a Real Madrid szurkolói a vígan nyaralgató Kylian Mbappén, a távozását követelik

A francia támadó sérüléssel bajlódik, de azzal húzta fel a drukkereket, hogy a combizomsérüléséből lábadozó francia futballistát a múlt héten Szardínián látták nyaralni, miközben vasárnap El Clássicóra kerül sor Barcelonában. A szurkolók úgy látják, Mbappé különleges bánásmódban részesül a klubnál, miközben az elkötelezettsége nem egyértelmű.

A csatár távozását sürgető petíciót az Actu Foot francia portál szerint egy óra alatt több mint 70 ezren írták alá, de kedd délre már 142 ezernél tartott ez a szám. Cikkünk megjelenésekor már félmilliónál jár a számláló.

Korábban a párizsi l’Equipe arról számolt be, hogy Mbappé kapcsolata megromlott a csapattársakkal, szintén a különleges bánásmód miatt. Mbappé a mostani szezonban 41 mérkőzésen 41 találatot szerzett és hat gólpasszt adott, a felépülését szigorúan felügyeli a madridi klub. A The Athletic szerint egyébként kedden már edzésbe állt a világsztár.