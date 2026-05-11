A 18 éves Lamine Yamal már több spanyol bajnoki címet nyert, mint Cristiano Ronaldo

A Barcelona vasárnap 2-0-ra verte hazai pályán a Real Madridot, ezzel pedig bebiztosította a huszonkilencedik bajnoki címét három fordulóval a bajnokság vége előtt. Ugyan sérülése miatt ezen a mérkőzésen nem játszott Lamine Yamal, a szezonban szerzett 16 góljával (holtversenyben a legtöbb a keretben) és 12 gólpasszával (ezzel vezeti a házi rangsort) főszerepet vállalt abban, hogy Hansi Flick csapata megvédte a címét.

A 18 éves sztárnak ez már a harmadik bajnoki címe, többet szerzett már most, mint ameddig Cristiano Ronaldo jutott a Real Madriddal.

Ronaldo 2009-ben igazolt a Realhoz, kilenc éven át erősítette a csapatot, amellyel számos nagy sikert ért el, elég csak a négy Bajnokok Ligája-győzelmet említeni. A bajnokságban azonban már kevésbé jött ki a lépés, ugyanis a Spanyolországban töltött kilenc szezonja során a Barcelona hatszor győzött, kétszer a Real és egyszer az Atlético Madrid.

Lamine Yamal 2023 áprilisában, egy Real Betis elleni bajnokin mutatkozott be a Barcelona első csapatában, 15 éves, 9 hónapos, 16 napos volt ekkor. A Barca abban a szezonban megnyerte a bajnoki címet, így Yamal is aranyérmes lett. Azóta összesen 101 LaLiga-mérkőzésen játszott mér, ezeken 30 gólja és 34 gólpassza van.

Az örökrangsor élén még mindig a Real Madrid áll 36 bajnoki címmel, a Barcelona 29-cel a második, az Atlético Madridnak pedig 11 aranyérme van. Ha a 2000-2001-es szezontól nézzük, akkor Barca 13 első helyet gyűjtött, a Real Madrid kilencet, a Valencia és az Atlético Madrid kettőt-kettőt.