18 perc alatt lerendezte a Realt, huszonkilecedszer spanyol bajnok a Barca

Gyászszünettel indult a csúcsrangadó, mivel a meccs napján derült ki, hogy elhunyt a Barca edzőjének, Hansi Flicknek az édesapja.

Vinícius gyengécske lövése volt a meccs első feljegyzésre érdemes momentuma, aztán Rashford megmutatta, hogy kell ezt csinálni, a 9. percben 17 méteres szabadrúgásból tökéletesen csavart a jobb felsőbe.

Újabb kilenc perc elteltével ismét ünnepelhetett a Camp Nou 62 ezres közönsége, Fermín López küldte a labdát a 16-oson belülre, Dani Olmo sarokkal gyönyörűen lehúzta, Ferran Torres pedig jobbal bevágta.

Padlón volt a Real, amely megpróbálta összekaparni magát, de Asencio pazar indítása után Gonzalo García borzasztóan találta el a labdát, gyakorlatilag meghámozta nagy helyzetben, aztán Eric García mutatott be óriási mentést, amikor Vinícius érkezett a hosszú saroknál gólra éhesen. Az első félidő végén Rashford végleg lezárhatta volna a meccset, ám Courtois bravúrral bele tudott kapni a lövésébe, ami így elkerülte a jobb sarkot.

Mbappé nélkül vérszegény volt a Real támadójátéka

Az 54. percben elsőre ijesztő jelenet látszódott el, Bellingham dőlt el, mintha elvesztette volna az eszméletét, a visszajátszásból kiderült, hogy a labdáért vívott harcban kapott egy könyököst Eric Garcíától, de a mozdulat vétlen volt, így a bíró nem ítélt semmit, az angol légiós pedig az ápolás után folytatni tudta. Olyanannyira, hogy szerzett is egy gólt, de mivel lesről talált be, maradt a kétgólos Barca-vezetés.

A hátralévő időben közelebb volt a 3-0, mint az 1-1, de az eredmény már nem változott, a Barcelona bebiztosította története 29. bajnoki címét, a Real pedig sorozatban a második szezont zárta üres kézzel. Jön Mourinho? Nemsokára bizonyára kiderül.

A La Liga történetében először fordult elő, hogy a Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A 29. bajnoki címét ünneplő katalán együttes előnye három körrel az idény vége előtt tizennégy pont.

A legutóbbi tíz kiírásból a Barcelona ötöt nyert meg, szemben a Real négy aranyérmével. Az egyetlen csapat, amely képes volt beleszólni a két gigász párharcába, az Atlético Madrid volt 2021-ben.