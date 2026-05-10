18 perc alatt lerendezte a Realt, huszonkilecedszer spanyol bajnok a Barca

Gyászszünettel indult a csúcsrangadó, mivel a meccs napján derült ki, hogy elhunyt a Barca edzőjének, Hansi Flicknek az édesapja.
Vinícius gyengécske lövése volt a meccs első feljegyzésre érdemes momentuma, aztán Rashford megmutatta, hogy kell ezt csinálni, a 9. percben 17 méteres szabadrúgásból tökéletesen csavart a jobb felsőbe.
Újabb kilenc perc elteltével ismét ünnepelhetett a Camp Nou 62 ezres közönsége, Fermín López küldte a labdát a 16-oson belülre, Dani Olmo sarokkal gyönyörűen lehúzta, Ferran Torres pedig jobbal bevágta.
Padlón volt a Real, amely megpróbálta összekaparni magát, de Asencio pazar indítása után Gonzalo García borzasztóan találta el a labdát, gyakorlatilag meghámozta nagy helyzetben, aztán Eric García mutatott be óriási mentést, amikor Vinícius érkezett a hosszú saroknál gólra éhesen. Az első félidő végén Rashford végleg lezárhatta volna a meccset, ám Courtois bravúrral bele tudott kapni a lövésébe, ami így elkerülte a jobb sarkot.
Mbappé nélkül vérszegény volt a Real támadójátéka
Az 54. percben elsőre ijesztő jelenet látszódott el, Bellingham dőlt el, mintha elvesztette volna az eszméletét, a visszajátszásból kiderült, hogy a labdáért vívott harcban kapott egy könyököst Eric Garcíától, de a mozdulat vétlen volt, így a bíró nem ítélt semmit, az angol légiós pedig az ápolás után folytatni tudta. Olyanannyira, hogy szerzett is egy gólt, de mivel lesről talált be, maradt a kétgólos Barca-vezetés.
A hátralévő időben közelebb volt a 3-0, mint az 1-1, de az eredmény már nem változott, a Barcelona bebiztosította története 29. bajnoki címét, a Real pedig sorozatban a második szezont zárta üres kézzel. Jön Mourinho? Nemsokára bizonyára kiderül.
A La Liga történetében először fordult elő, hogy a Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. A 29. bajnoki címét ünneplő katalán együttes előnye három körrel az idény vége előtt tizennégy pont.
A legutóbbi tíz kiírásból a Barcelona ötöt nyert meg, szemben a Real négy aranyérmével. Az egyetlen csapat, amely képes volt beleszólni a két gigász párharcába, az Atlético Madrid volt 2021-ben.
La Liga, 35. forduló:
Real Oviedo – Getafe 0-0
FC Barcelona – Real Madrid 2-0 (2-0)
Real Mallorca – Villarreal 1-1 (1-1)
Athletic Bilbao – Valencia 0-1 (0-0)
szombaton játszották:
Real Sociedad – Real Betis 2-2 (0-1)
Elche – Alavés 1-1 (0-0)
Sevilla – Espanyol 2-1 (0-0)
Atlético Madrid – Celta Vigo 0-1 (0-0)
pénteken játszották:
Levante – Osasuna 3-2 (2-2)
hétfőn játsszák:
Rayo Vallecano – Girona 21.00
A tabella:
1. FC Barcelona 35 30 1 4 91-31 91 pont – már bajnok
2. Real Madrid 35 24 5 6 70-33 77
3. Villarreal 35 21 6 8 65-40 69
4. Atlético Madrid 35 19 6 10 58-38 63
5. Real Betis 35 13 15 7 54-43 54
………………………………………..
6. Celta Vigo 35 13 11 11 49-44 50
………………………………………..
7. Getafe 35 13 6 16 28-36 45
………………………………………..
8. Real Sociedad 35 11 11 13 54-55 44 – kupagyőztesként Európa Liga
9. Athletic Bilbao 35 13 5 17 40-51 44
10. Osasuna 35 11 9 15 42-45 42
11. Rayo Vallecano 34 10 12 12 35-41 42
12. Valencia 35 11 9 15 38-50 42
13. Sevilla 35 11 7 17 43-56 40
14. Espanyol 35 10 9 16 38-53 39
15. Real Mallorca 35 10 9 16 43-52 39
16. Elche 35 9 12 14 46-54 39
17. Girona 34 9 11 14 36-51 38
………………………………………..
18. Alavés 35 9 10 16 41-54 37
19. Levante 35 9 9 17 41-57 36
20. Real Oviedo 35 6 11 18 26-54 29
1-5.: Bajnokok Ligája
6.: Európa Liga
7.: Konferencia Liga-selejtező
18-20.: kiesés