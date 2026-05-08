labdarúgássportbundesligaeintracht frankfurt
Foci

Rémálomkezdés után fordított és lett bajnoki ezüstérmes a Dortmund

a Dortmund a Frankfurt legyőzésével már biztosan ezüstérmes a Bundesligában.
INA FASSBENDER / AFP
a Dortmund a Frankfurt legyőzésével már biztosan ezüstérmes a Bundesligában.
24.hu
2026. 05. 08. 22:52
a Dortmund a Frankfurt legyőzésével már biztosan ezüstérmes a Bundesligában.
INA FASSBENDER / AFP
a Dortmund a Frankfurt legyőzésével már biztosan ezüstérmes a Bundesligában.

A Borussia Dortmund házigazdaként 3-2-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság utolsó előtti (33.) fordulójának nyitómérkőzésén, amivel eldőlt, hogy

a csapat a további eredményektől függetlenül ezüstérmes lesz a szezon végén.

Pedig nem így indult a meccs, Mahmoud Dahoud ugyanis a bolondjárt járatta már a kezdés után a hazai védelemmel: négyem sem tudták elvenni tőle a labdát, majd Can Uzunhoz passzolt, aki egy okos lövéssel 79 másodperc után vezetéshez juttatta a Frankfurtot. A BVb aztán még az első félidőben fordított, majd Samuele Inácio góljával 3-1-re is vezetett és végül összességében magabiztosan nyert.

A 88. percben pályára lépett Niklas Süle is, a Bayernnel Bajnokok Ligáját nyert védő a napokban jelentette be, hogy a szezon végén, szerződése lejárta után befejezi profi pályafutását – mindössze 30 évesen. Ez volt Süle 300. Bundesliga-meccse: 108-szor a Hoffenheim, 114-szer a Bayern Münchenben, 78-szor pedig a Dortmundban lépett pályára a német élvonalban.

Kapcsolódó
Niklas Süle 30 évesne lezárja profi karrierjét.
Zuhany alatt zokogott, végül a visszavonulás mellett döntött a BL-győztes védő
30 évesen zárja le karrierjét a 49-szeres német válogatott Niklas Süle.

Ajánlott videó

Balásy Gyula cégei a sporton is gazdagodtak

Friss

Népszerű

Összes
Háromnapos tűzszünet veszi kezdetét szombattól az orosz-ukrán háborúban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik