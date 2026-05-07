Zuhany alatt zokogott, végül a visszavonulás mellett döntött a BL-győztes védő

A 30 éves belső védő szerződése június 30-án jár le és közös megegyezéssel nem hosszabbítják meg, írja az MTI.

Niklas Süle egy ideje már gondolkozott a visszavonuláson, és amikor áprilisban térdsérülést szenvedett, eldöntötte, hogy befejezi a pályafutását. Egy podcastben felelevenítette, hogy attól tartott, ismét szalagszakadást szenvedett, emiatt az öltözőben, a zuhany alatt tíz percig zokogott, és másnap, amikor kiderült, mégsincs szakadás, elhatározásra jutott.

Több súlyos sérülése is volt

Ezer százalékig biztos voltam benne, hogy vége. Nem tudok rosszabbat elképzelni annál, mint hogy várom a civil életet, hogy független legyek, nyaralhassak, időt töltsek a gyerekeimmel, aztán szembesüljek a harmadik keresztszalag-szakadásommal

– fogalmazott a játékos, akinek karrierjét többször is súlyos sérülés hátráltatta.

Süle 2016 és 2023 között 49-szer lépett pályára a válogatottban. A pályafutását a Hoffenheimben kezdte, majd 2017-ben a Bayern Münchenhez igazolt, amellyel ötször nyert bajnokságot, kétszer Német Kupát, 2020-ban pedig a BL-ben is a csúcsra ért. A Borussia Dortmundot 2022 óta erősítette.