Behúzott egy hatalmasat az ellenfélnek a kiállított focikapus

2026. 04. 27. 03:33
Ököllel vágta arcon az ellenfél játékosát a kiállított focikapus a spanyol másodosztályban.

A Zaragoza kapusa, a négyszeres argentin válogatott Esteban Andrada a meccset eldöntő tizenegyesnél kapta meg reklamálás miatt az első sárgáját, majd a másodikat a hosszabbításban, amiért ellökte az ellenfél, a Huesca egyik játékosát, Jorge Pulidót.

Ez volt az a pont, amikor Andrada begőzölt, és odarohant Pulidóhoz, akinek jobbal behúzott egy nagyot.

Az ütést hatalmas tömegjelenet követte, majd hosszas videózás, ami után a bíró mindkét csapatból kiszórt egy-egy játékost, a hazaiaktól például Dani Jiménez kapust, aki odacsapott egyet Andradának.

Az összefoglalót itt lehet megnézni.

Vállalja a következményeket

A balhét kirobbantó Zaragoza-kapus később bűnbánóan nyilatkozottt, kiemelve, hogy sajnálja ami történt, és az nem vet jó fényt sem a klubra, sem rá.

„A pályafutásom alatt korábban mindössze egyetlen piros lapot kaptam, azt is azért, mert a büntetőterületen kívül kézzel értem a labdához.

Szeretnék bocsánatot kérni Jorge Pulidótól is, hiszen kollégák vagyunk, és őszintén szólva az én hibám volt: abban a pillanatban elveszítettem a fókuszt. Vállalom a tettem következményét, bármilyen büntetést is szab ki a liga

– mondta a 35 éves kapus.

Bár a Huesca 1-0-s győzelmével megelőzte a Zaragozát, öt körrel a vége előtt mindkét csapat kiesésre áll a spanyol másodosztályban.

„Ez a döntés nemhogy nem segíti a magyar labdarúgás helyzetét, de egyenesen rontja” – mit gondolnak a másodosztályú csapatok az osztályozóról?

