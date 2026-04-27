Behúzott egy hatalmasat az ellenfélnek a kiállított focikapus

A Zaragoza kapusa, a négyszeres argentin válogatott Esteban Andrada a meccset eldöntő tizenegyesnél kapta meg reklamálás miatt az első sárgáját, majd a másodikat a hosszabbításban, amiért ellökte az ellenfél, a Huesca egyik játékosát, Jorge Pulidót.

Ez volt az a pont, amikor Andrada begőzölt, és odarohant Pulidóhoz, akinek jobbal behúzott egy nagyot.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca. INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Az ütést hatalmas tömegjelenet követte, majd hosszas videózás, ami után a bíró mindkét csapatból kiszórt egy-egy játékost, a hazaiaktól például Dani Jiménez kapust, aki odacsapott egyet Andradának.

El portero del Huesca, Daniel Jiménez, también fue expulsado por agredir a Esteban Andrada.pic.twitter.com/VS4Eks71UM https://t.co/VTIJuHTyab — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 26, 2026

Vállalja a következményeket

A balhét kirobbantó Zaragoza-kapus később bűnbánóan nyilatkozottt, kiemelve, hogy sajnálja ami történt, és az nem vet jó fényt sem a klubra, sem rá.

„A pályafutásom alatt korábban mindössze egyetlen piros lapot kaptam, azt is azért, mert a büntetőterületen kívül kézzel értem a labdához.

Szeretnék bocsánatot kérni Jorge Pulidótól is, hiszen kollégák vagyunk, és őszintén szólva az én hibám volt: abban a pillanatban elveszítettem a fókuszt. Vállalom a tettem következményét, bármilyen büntetést is szab ki a liga

– mondta a 35 éves kapus.

Bár a Huesca 1-0-s győzelmével megelőzte a Zaragozát, öt körrel a vége előtt mindkét csapat kiesésre áll a spanyol másodosztályban.