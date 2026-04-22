A kifütyült Vinícius nagy gólt lőtt, majd bocsánatot kért a Real-drukkerektől

A Bayern München elleni Bajnokok Ligája-kiesés után a Bernabéu stadion közönsége kifütyülte Mbappét és Viníciust, de kijutott a kritikákból a müncheni visszavágón kiállított Eduardo Camavingának is.
Mind a francia, mind a brazil támadó a 16-oson kívülről talált be, és gólja után Vinícius a kezét felemelve bocsánatot kért a Real-szurkolóktól.
00:29-nél és 2:36-nál látható a Real két gólja:
„Vinícius a nehéz helyzetekben mindig beleadott mindent. A hátán vitte a csapatot. A hozzáállását nem kérdőjelezhetjük meg. Nem bújik el, hanem bátor. Madrid-drukker, átérzi a mez és a címer súlyát. A közönség igényes, a legjobbat akarja látni a játékosoktól. Vini ma a fütyülést tapsra cserélte, ahogy tette ezt már korábban is, és ez az, ami igazán számít” – nyilatkozta Álvaro Arbeloa, a Real edzője.
Győzelmével a madridi csapat hat pontra csökkentette a hátrányát a Barcelona mögött, amely szerda este a hatodik helyezett Celta Vigót fogadja.
La Liga, 33. forduló:
Athletic Bilbao – Osasuna 1–0 (1–0)
Real Mallorca – Valencia 1–1 (0–0)
Girona – Real Betis 2–3 (1–1)
Real Madrid – Alavés 2–1 (1–0)
szerdán játsszák:
Elche – Atlético Madrid 19:00
Real Sociedad – Getafe 20:00
FC Barcelona – Celta Vigo 21:30
csütörtökön játsszák:
Levante – Sevilla 19:00
Rayo Vallecano – Espanyol 20:00
Oviedo – Villarreal 21:30
A tabella:
1. FC Barcelona 31 84-30 79 pont
2. Real Madrid 32 67-30 73
3. Villarreal 31 56-36 61
4. Atlético Madrid 31 51-32 57
5. Real Betis 32 48-40 49
6. Celta Vigo 31 44-40 44
7. Real Sociedad 31 49-48 42
8. Getafe 31 27-32 41
9. Athletic Bilbao 32 34-45 41
10. Osasuna 32 37-39 39
11. Espanyol 31 37-48 38
12. Girona 32 35-48 38
13. Valencia 32 35-47 36
14. Real Mallorca 32 40-49 35
15. Rayo Vallecano 31 29-38 35
16. Sevilla 31 39-51 34
17. Alavés 32 36-48 33
18. Elche 31 39-47 32
19. Levante 31 35-50 29
20. Oviedo 31 24-48 27