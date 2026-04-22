A kifütyült Vinícius nagy gólt lőtt, majd bocsánatot kért a Real-drukkerektől

A Bayern München elleni Bajnokok Ligája-kiesés után a Bernabéu stadion közönsége kifütyülte Mbappét és Viníciust, de kijutott a kritikákból a müncheni visszavágón kiállított Eduardo Camavingának is.

Mind a francia, mind a brazil támadó a 16-oson kívülről talált be, és gólja után Vinícius a kezét felemelve bocsánatot kért a Real-szurkolóktól.

00:29-nél és 2:36-nál látható a Real két gólja:

„Vinícius a nehéz helyzetekben mindig beleadott mindent. A hátán vitte a csapatot. A hozzáállását nem kérdőjelezhetjük meg. Nem bújik el, hanem bátor. Madrid-drukker, átérzi a mez és a címer súlyát. A közönség igényes, a legjobbat akarja látni a játékosoktól. Vini ma a fütyülést tapsra cserélte, ahogy tette ezt már korábban is, és ez az, ami igazán számít” – nyilatkozta Álvaro Arbeloa, a Real edzője.

Győzelmével a madridi csapat hat pontra csökkentette a hátrányát a Barcelona mögött, amely szerda este a hatodik helyezett Celta Vigót fogadja.