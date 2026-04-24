Lesújtott az UEFA a Viníciust homofób sértésekkel provokáló játékosra

Lezárult a Bajnokok Ligája-szezon legnagyobb botránya:

az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hat mérkőzésre eltiltotta Gianluca Prestiannit, a Benfica labdarúgóját.

Ebből három meccset két évre felfüggesztettek, míg egyet már letöltött az argentin szélső, kihagyta ugyanis a Real Madrid elleni párharc visszavágóját.

Egy gól után durvult el a helyzet

Még februárban játszott egymással a két csapat a BL egyenes kieséses szakaszában, Lisszabonban. Azon a találkozón Vinícius Jr. megszerezte a találkozó egyetlen gólját, majd látványos ünneplésbe kezdett a szögletzászlónál, provokatív gólörömért pedig kapott egy sárgát. Ezután Prestianni a száját a mezével eltakarva beszólt a brazilnak, aki azonnal jelezte a játékvezetőnek, hogy rasszista inzultus érte, mire Francois Letexier, a protokollnak megfelelően, megszakította a meccset – amely csak tíz perccel később folytatódott.

Vinícius és realos csapattársai állították, hogy Prestianni rasszista módon sértegette a brazilt, Kylian Mbappé szerint legalább ötször majomnak nevezte a Real játékosát. Az argentin azzal „védekezett”, hogy nem majomnak (mono), hanem köcsögnek (maricón) nevezte a brazilt.

Egy meccset már letöltött az eltiltásból

Az UEFA akkor egy mérkőzésről már eltiltotta Prestiannit, de jelezte, hogy tovább vizsgálja a felvételeket. Az etikai és fegyelmi testület mostanra hozta meg a végső döntést,

az indoklás szerint homofób sértegetés miatt büntették a labdarúgót.

A letöltendő további kétmeccses eltiltás esetében az UEFA arra kérte a nemzetközi szervezetet, a FIFA-t, hogy az egész világra kiterjessze, azaz a 20 éves Prestianni az argentin válogatottnál is letöltheti az eltiltását. Egy novemberi, Angola elleni felkészülési meccsen debütált a nemzeti csapatban.

A Real Madrid a visszavágón is legyőzte a Benficát és továbbjutott, majd ment még egy kört, de végül a negyeddöntőben a spanyol csapat is búcsúzott a sorozattól.