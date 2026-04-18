Bódog Tamás a 7-2-es vereség után: Hogy most kikaptunk? Pont tojok rá nagy ívben!

2026. 04. 18. 09:22
Az Újpest hazai pályán, kilencgólos meccsen, 7-2-re verte a Nyíregyházát pénteken, de úgy tűnik, egyik edző sem szeretne komolyabb következtetéseket levonni ebből az eredményből.

„Nem kell túlmisztifikálni ezt a mérkőzést. Ma a gólzsák kiszakadt. Ez egy ilyen mérkőzés volt. Idáig is tettünk érte eleget, hogy gólhelyzeteket tudjunk kialakítani, ez ma is megvolt” – mondta Szélesi Zoltán, a hazaiak edzője.

Nyíregyházi részről Bódog Tamás sokkal szókimondóbban kezdte nyilatkozatát az M4 Sport kamerája előtt.

Szenzációs csapatom van! Hogy most kikaptunk? Pont tojok rá nagy ívben

– kezdte értékelését Bódog. „Annak idején egyszer az Ulmmal 9-1-re kikaptam a Leverkusentől a Bundesligában, és a nézők, amikor 9-0-nál rúgtuk a gól, felállva tapsoltak és lelkesedtek. Ahogy kikapsz egy Újpest otthonában, az benne van, de inkább kikapok így, mint hétszer egy góllal.”

Elismerte, hogy az Újpest szenzációsan játszott, vérszagot kapott. De jön a következő mérkőzés, eddig egész évben parádésan dolgoztak a fiúk, nem szabad elkeseredni.

Abban a pozícióban vagyunk, hogy minden a mi kezünkben van, és biztos vagyok benne, jövőre is NB I-es csapata lesz a Nyíregyházának.

Önmagáról azt mondta, jól érzi magát Nyíregyházán, de a tulajdonossal egyelőre nem tudtak megegyezni a folytatásról.

„Én, amit ígértem, azt tartani fogom, a csapatot bent tartom az NB I-ben. Ezért jöttem, ennyi.”

Az Újpest hazai pályán váratlanul nagy, 7-2-es csapást mért a Nyíregyházára a labdarúgó NB I 30., fordulójának nyitómeccsén, Horváth Krisztofer három gólt szerzett, és még egy gólpasszt is kiosztott mellé.

